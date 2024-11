Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo ritorno potrebbe creare entusiasmo tra gli alfisti

Nuova Alfa Romeo Giulietta per il momento non è sicura di tornare. Non è infatti uno dei progetti approvati da Stellantis per il futuro del Biscione. Questi al momento riguardano solo le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che vedremo nel prossimo biennio. In più sembra assai probabile, sebbene non ancora certo, l’arrivo di una vettura di segmento E che riporterà il Biscione in quella categoria dopo molti anni che dovrebbe avere le sembianze di un elegante e sportivo E-SUV.

Il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere la mossa giusta per suscitare entusiasmo tra gli alfisti

Tuttavia, sebbene non certo, il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione potrebbe essere importante in quanto genererebbe entusiasmo tra i fan della casa milanese, cosa che forse attualmente manca un po’ se si considerano i commenti dei vecchi alfisti che non si ritrovano in questa nuova era fatta di auto elettriche e di SUV.

Una cosa sembra sicura e cioè che se davvero una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà sarà totalmente diversa dal modello che noi tutti ricordiamo che è uscito di scena nel 2020. Infatti si tratterà di una vettura molto sportiva e aerodinamica per sfruttare al meglio le future motorizzazioni elettriche che utilizzrebbe la piattaforma STLA Medium e avrebbe una lunghezza intorno ai 4,5 metri. Si tratterebbe insomma di una alternativa perfetta all’attuale Alfa Romeo Tonale dando ai clienti del Biscione un’altra possibilità per quanto riguarda quel segmento di mercato.

Ovviamente se una nuova Alfa Romeo Giulietta si dovesse fare molto probabilmente sarebbe l’Italia la sua patria. Di conseguenza potrebbe essere lo stabilimento di Pomigliano o al massimo quello di Melfi ad occuparsi della sua produzione. Qui vi mostrimo un nostro esclusivo render che immagina così il futuro modello della casa automobilistica del Biscione che al momento però rimane poco più di una ipotesi.