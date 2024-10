Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia continueranno a puntare su prestazioni e piacere di guida

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono le prossime novità attese per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. La prima a debuttare sul mercato nel 2025 sarà la nuova Stelvio a cui poi seguirà nel 2026 la nuova Giulia. Entrambe le auto saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino in Italia su piattaforma STLA Large essendo le prime auto europee di Stellantis ad utilizzare la nuova piattaforma che in America ha fatto il suo debutto con la nuova Dodge Charger Daytona.

Dinamica di guida e prestazioni saranno alla base delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia nello scorso Salone dell’auto di Parigi si sono registrate le parole dell’ex numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato che come sappiamo ha lasciato il posto a Santo Ficili. Prima di andare via il francese ha comunque voluto parlare delle future novità del Biscione a cominciare dall’E-SUV che riporterà a partire dal 2027 la casa milanese nel segmento E del mercato e proseguendo con le future generazioni di Giulia e Stelvio.

A proposito di queste due auto Imparato ha confermato che verranno sviluppate mettendo in primo piano prestazioni e dinamica di guida. Il piacere di guida sarà lo stesso delle precedenti generazioni e di tutte le auto del Biscione. Quanto alle prestazioni saranno ancora migliori con la top di gamma Quarifoglio che avrà oltre mille cavalli di potenza nella Giulia e oltre 900 in Stelvio.

Quanto al design delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia Imparato ha detto che le due auto sono state mostrate ad alcuni clienti in Francia, Germania e Italia e la loro reazione è stata a dir poco positiva con commenti entusiastici sull’aspetto delle due nuove auto che avranno un carattere ancora più sportivo e aerodinamico rispetto ai loro predecessori. Infine come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, la gamma di motori non sarà composta da sole versioni elettriche al 100 per cento ma ci sarà pure qualche forma di ibridazione. Al momento però non è ancora chiaro che tipo di motore termico sarà utilizzato. Sicuro inoltre la presenza in gamma di versioni EREV con range extender da oltre mille km di autonomia.