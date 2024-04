Alfa Romeo E-SUV sarà questo il suo design?

Alfa Romeo E-SUV è una delle novit che in futuro potrebbe entrare a far parte della gamma dello storico marchio milanese. Si tratta di un futuro SUV top di gamma che il Biscione potrebbe lanciare sul mercato dopo il 2027 e che potrebbe collocarsi subito sopra la nuova Alfa Romeo Stelvio che invece come sappiamo sarà rivelata nella seconda metà del prossimo anno.

Un video ipotizza il design di un futuro Alfa Romeo E-SUV che potrebbe arrivare dal 2027 in poi

A proposito di questo futuro modello, oggi vi segnaliamo un nuovo video render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere il design definitivo di Alfa Romeo E-SUV. Si tratta di un video pubblicato dal canale Q-Cars che ha ribattezzato questo veicolo con il nome di Alfa Romeo Fiorella. Dal video possiamo notare come questo veicolo si caratterizzi per la presenza di eleganti fari a LED con dettagli elaborati che lo potrebbero adornare. Inoltre viene ipotizzato che questo modello potrebbe sfoggiare la caratteristica griglia triangolare di Alfa Romeo.

Il design elegante e sportivo della griglia può trarre ispirazione dalla storia dell’Alfa Romeo. Come è tipico dei design della casa automobilistica del Biscione, il SUV sarà caratterizzato da una carrozzeria scolpita dalle linee fluide. Il SUV può avere un aspetto energico sulla strada grazie alla sua postura atletica e alla forma aerodinamica.

Il futuro Alfa Romeo E-SUV potrebbe avere un aspetto sportivo ed energico con una linea del tetto spiovente, piccoli sbalzi e robusti passaruota. Il SUV potrebbe avere un abitacolo molto lussuoso e incentrato sul conducente. L’abitacolo potrebbe essere decorato con materiali di prima qualità come dettagli in fibra di carbonio, finiture in alluminio spazzolato e rivestimenti in pelle per creare un ambiente elegante e sofisticato. Vedremo dunque se alla fine questo veicolo arriverà per davvero come futura top di gamma del marchio.