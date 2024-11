Fiat Giga Panda: i prezzi dell’anti Dacia partiranno da 21 mila euro?

Fiat Giga Panda è il soprannome dato al prossimo modello della gamma Panda di Fiat che potrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026. Questa vettura conosciuta anche come nuova Fiat Multipla sarà prodotta su piattaforma smart car di Stellantis presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti con motorizzazioni ibride ed elettriche al 100 per cento.

Si partirà da poco più di 21 mila euro per Fiat Giga Panda che forse si chiamerà nuova Multipla?

A proposito di Fiat Giga Panda di cui proprio ieri vi abbiamo mostrato il render del designer automobilistico lars_o_saeltzer, sarà una vettura con un rapporto qualità prezzo davvero molto interessante e conveniente. Si dice che il suo stile possa essere proprio quello del render che vi mostriamo. Questa vettura permetterà a Fiat di competere con Dacia ed in particolare con la mitica Dacia Duster. A quanto pare anche i prezzi di questo modello saranno molto interessanti come del resto quelli di Fiat Grande Panda che devono ancora essere comunicati.

Si vocifera che in questo caso si possa partire da circa 21 mila euro o poco più per la versione entry level con motore ibrido. Ovviamente al momento sono solo voci e si attende di conoscere il listino prezzi ufficiale che però Fiat difficilmente comunicherà prima della data di debutto del modello che inizialmente sarebbe dovuta arrivare entro fine 2025 ma che nelle ultime settimane pare che sia stata rinviata a metà 2026. Ovviamente la versione elettrica sarà molto più cara e potrebbe partire da circa 28 mila euro.

Anche in questo caso si tratta solo di voci e si attendono dunque conferme ufficiali da parte della stessa casa automobilistica torinese. Quello che sembra certo è che Fiat Giga Panda o come si chiamerà questa auto sarà una delle vetture più vendute nel suo segmento di mercato.