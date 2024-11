Alfa Romeo Junior: in versione cabrio non sarebbe male

Alfa Romeo Junior è stata la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica italiana. Presentata in pompa magna lo scorso 10 aprile a Milano, la vettura ha fatto parlare a lungo di se per un clamoroso cambio di nome passando a pochi giorni dal debutto da Milano a Junior. Il suo debutto sul mercato sembra essere partito bene con oltre 10 mila ordini in tutta Europa.

Ecco come sarebbe una versione cabrio di Alfa Romeo Junior

A proposito di Alfa Romeo Junior, oggi vi mostriamo un interessante video del designer e creatore digitale Ascariss Design che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello in versione cabrio. Il marchio Stellantis ha chiarito che non ha alcuna intenzione di produrre una versione cabriolet della Junior. Tuttavia, non possiamo escludere che alla fine fine qualche appassionato acquisti il modello e lo modifichi per trasformarlo in una cabriolet a due posti. Il risultato finale sarebbe molto simile a quello che vedete in queste immagini, con una reinterpretazione personalizzata del design originale, mantenendo lo stile unico della Junior ma adattandolo a una configurazione più sportiva e aperta.

Alfa Romeo Junior come sappiamo è la nuova entry level del marchio del Biscione e ci ha fornito un primo assaggio su quello che sarà il nuovo design delle future auto di Alfa Romeo con il nuovo capo del design Mesonero-Romanos. A questa vettura nei prossimi anni seguiranno anche la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia nel 2025 e nel 2026. Anche in questo caso pare difficile però che vi possa essere una versione cabrio.