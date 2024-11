Nuova Lancia Thema: possibile il ritorno e in quale veste?

Nuova Lancia Thema è uno di quei modelli di cui spesso si sente parlare quando si pensa al futuro di Lancia anche se in realtà per il momento il suo ritorno sul mercato non è ancora previsto. Infatti per il momento la casa piemontese dopo la nuova Lancia Ypsilon ha confermato l’arrivo nel 2026 della nuova Lancia Gamma e nel 2028 della nuova Lancia Delta. Dunque di una nuova Thema per il momento non si parla ancora.

Ci sarà in futuro il ritorno di una nuova Lancia Thema nella gamma del brand di Stellantis o il discorso è chiuso?

Ovviamente questo non significa che in futuro non ci sarà spazio per una nuova Lancia Thema soprattutto nel caso in cui le cose si dovessero mettere bene per il brand premium di Stellantis. Quello che semmai resta da capire è in che veste tornerebbe il mitico modello. Non è detto infatti che questa auto tornerà nelle vesti di classica berlina sedan anche se molto dipenderà da come nel frattempo si evolverà il mercato auto a livello globale. Non possiamo infatti escludere del tutto che ci possa essere un ritorno di fiamma per le berline. Questo in particolare grazie all’avvento delle auto elettriche che potrebbero favorire le vetture con carrozzerie più aerodinamiche.

Non possiamo nemmeno escludere che il nome di nuova Lancia Thema possa tornare ma per un modello abbastanza diverso dal celebre antenato. Qualcosa di simile ad un mix tra una berlina e un crossover tipo di auto che va molto di moda in questo periodo. Del resto anche la nuova Lancia Gamma sarà una fastback dunque non ci stupirebbe che la stessa sorte potrebbe toccare anche ad una futura ipotetica Thema. Qui vi mostriamo due dei tanti render apparsi sul web ad ipotizzare quello che potrebbe essere lo stile di questa auto in caso di clamoroso ritorno sul mercato. Una è più classica la seconda invece è più innovativa e fa riferimento a quanto visto con la concept Lancia Pu+Ra HPE svelata dalla casa italiana lo scorso anno.