Nuova Lancia Gamma sarà l’auto che cambierà le sorti di Melfi?

Nuova Lancia Gamma è la prossima novità che arriverà nella gamma della casa piemontese. Il suo debutto è previsto nel 2026 ma a quanto pare a Melfi sono sià iniziati i preparativi relativi all’avvio della sua produzione che molto probabilmente comincerà verso la fine del 2025, quanto meno con i primi prototipi.

Chi ha visto la nuova Lancia Gamma pensa che potrebbe essere un vero successo commerciale

Nuova Lancia Gamma sarà la nuova ammiraglia del brand che Stellantis intende trasformare in un vero e proprio marchio premium per l’Europa. Si tratterà di una fastback lunga circa 4,7 metri con uno stile molto particolare e innovativo e con tanti elementi di design presi in prestito direttamente dalla nuova Lancia Ypsilon e anche dalla concept Lancia Pu+Ra HPE che rappresenta una sorta di manifesto di quelle che sono le intenzioni estetiche di Lancia con le sue future vetture.

Chi ha visto la nuova Lancia Gamma pensa che potrebbe essere un vero successo commerciale e dunque ridare nuova linfa allo stabilimento Stellantis di Melfi dove sarà prodotta a partire dai prossimi anni. Questa sarà infatti una delle 5 nuove auto che saranno prodotte in questa fabbrica tutte su piattaforma STLA Medium. La versione elettrica di questa auto dovrebbe garantire fino a 700 km di autonomia ma in gamma ci saranno anche versioni ibride entry level. La vettura comunque non sarà alla portata di tutti e i prezzi saranno quelli di una vettura premium. Non a caso il CEO Luca Napolitano in passato ha dichiarato che questa auto potrebbe vendere bene nei mercati europei più importanti per via delle sue caratteristiche.

Essa infatti rappresenterà il non plus ultra di Lancia in termini di design, prestazioni, tecnologie, comfort e piacere di guida. Già nel corso del 2025 avremo le idee più chiare su quelle che saranno le principali caratteristiche della nuova Lancia Gamma.