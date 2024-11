Nuova Alfa Romeo Stelvio: il suo design potrebbe convincere anche i più scettici

Nuova Alfa Romeo Stelvio è uno dei debutti più attesi tra quelli previsti nel corso del prossimo anno nell’intero settore auto. Il suo debutto infatti dovrebbe avvenire nel corso della primavera del 2025, forse ad aprile. Si tratta di un modello importante in quanto mostrerà quella che sarà la direzione intrapresa dalla casa automobilistica milanese per quanto riguarda i prossimi anni con i futuri modelli a cominciare dalla nuova Alfa Romeo Giulia e proseguendo nel 2027 con l’E-SUV che riporterà il brand del Biscione nel segmento E dopo molti anni.

Di una cosa siamo certi: la nuova Alfa Romeo Stelvio piacerà

La nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un look molto aerodinamico e sportivo con uno stile quasi da SUV coupè. La vettura sarà in grado con il suo stile di conquistare anche i più scettici tra i fan della casa automobilistica del Biscione. Come dimensioni sarà leggermente più grande del modello attuale per via dell’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large. Questa vettura al pari della prima generazione sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove adesso viene fabbricata l’attuale generazione.

Oggi vi dobbiamo segnalare che il designer Ale Masera ha rivelato alcuni dettagli inediti della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, che promette di essere un’auto ben fatta e in grado di conquistare anche i più scettici. Tra le caratteristiche distintive, spicca la continuità tra il terzo finestrino laterale e il lunotto, con il montante C coperto da un vetro scuro per un aspetto fluido, una soluzione già adottata da Mini e ora molto popolare. Nonostante alcuni particolari possano non piacere a tutti, la nuova Stelvio è destinata a impressionare per il suo design e la sua qualità.

La nuova Alfa Romeo Stelvio presenterà una barra luminosa a poppa, una soluzione già vista su modelli come la Porsche Macan. Inoltre, la Stelvio sarà costruita sulla piattaforma STLA Large, che sostituirà la Giorgio. Il passo della vettura sarà compreso tra 2,8 e 3,0 metri, rendendo la nuova Stelvio più lunga di almeno 7-8 centimetri rispetto al modello precedente, con possibili aumenti se gli sbalzi dovessero risultare più pronunciati. Questi cambiamenti promettono di migliorare il comfort e la stabilità del veicolo, mantenendo un design moderno e innovativo.