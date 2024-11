Nuova Alfa Romeo Giulia: la versione station wagon? Ecco la verità

Nuova Alfa Romeo Giulia farà il suo debutto nella primavera del 2026. Si tratterà dunque di una delle prossime novità per la casa automobilistica del Biscione che nei prossimi anni il gruppo Stellantis proverà a trasformare in un brand premium globale.

Niente versione station wagon per la nuova Alfa Romeo Giulia

Spesso quando si parla della nuova Alfa Romeo Giulia si ipotizza il possibile arrivo di varie versioni. Tra queste una delle più gettonate è sicuramente la station wagon. La verità è che al momento non vi è alcuna possibilità che una vettura di questo tipo possa entrare a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione nel prossimo futuro. La futura Giulia infatti sarà proposta solo in versione berlina classica con uno stile molto sportivo e aerodinamico quasi da berlina fastback.

Per quanto riguarda una versione station wagon, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render apparsi sul web realizzato da Sugar Design, è da escludere categoricamente. Questo nonostante un modello di questo tipo sarebbe per molti fan del Biscione nostalgici un regalo certamente gradito. Nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e avrà in gamma una versione quadrifoglio da oltre mille cavalli. Sarà dunque una vettura votata alle prestazioni e alle performance nel pieno stile Alfa Romeo.

Ci sarà inoltre un notevole miglioramento della tecnologia rispetto al modello attuale e anche il comfort a bordo sarà ancora più curato. Le dimensioni cresceranno leggermente e con esse anche il prezzo. Ma la nuova Alfa Romeo Giulia non sarà solo un’auto sportiva e dalle performance elevate. Alfa Romeo vuole garantire ai suoi clienti una vettura elettrica che sia anche piacevole da guidare, affidabile e facile da ricaricare. Infatti la sua autonomia dovrebbe sfiorare gli 800 km mentre i tempi di ricarica dovrebbero essere piuttosto veloci. Si parla di circa 15 – 18 minuti.