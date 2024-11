Lancia: in futuro ci sarà spazio anche per un SUV?

Lancia nei prossimi anni proverà a dire la sua nel segmento premium del mercato auto con tre modelli: la nuova Ypsilon, la nuova Gamma e la nuova Delta. Il primo è già arrivato sul mercato e il suo avvio sembra incoraggiante. Sono infatti già oltre 10 mila gli ordini ricevuti per questo modello che ha riportato la casa automobilistica piemontese in Europa. Nel 2026 sarà la volta della futura ammigalia Gamma che come sappiamo sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Un vero e proprio SUV manca per adesso nella gamma di Lancia ma la lacuna potrebbe essere colmata prima o poi

Infine nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta che tra i tre modelli è probabilmente il più atteso tra i fan del marchio. Quello che in tanti si domandano è se in futuro ci sarà spazio anche per un SUV nella gamma della casa italiana. La riposta potrebbe essere affermativa ma molto dipenderà da come nel frattempo andranno le cose con le altre vetture presenti sul mercato.

In caso di successo commerciale allora appare scontato l’arrivo di un quarto modello con un SUV in pole position dato che per il momento un modello di questo tipo non è previsto nella gamma di Lancia. Infatti la Ypsilon e la nuova Delta saranno delle berline mentre la nuova Gamma sarà una sorta di fastback una via di mezzo tra una berlina e un crossover. Manca dunque un vero e proprio SUV che potrebbe arrivare tra il 2029 e il 2030.

Lancia Crossover

Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello di Lancia. Ovviamente non sappiamo ancora se si farà e soprattutto quale sarà il suo design ma ovviamente come accade sempre in questi casi spazio alla fantasia in attesa di avere notizie più concrete che si spera possano arrivare già nel corso del prossimo anno o al massimo nel 2026.