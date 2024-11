Nuova Lancia Ypsilon: già 10.000 ordini per il modello che costa 8.000 euro in più rispetto alla precedente generazione

Interessanti dichiarazioni da parte del CEO di Lancia Luca Napolitano a proposito della nuova Lancia Ypsilon. Parlando con “il Giornale” Napolitano ha confermato che la vettura che rappresenta il nuovo inizio di Lancia nel segmento premium del mercato auto in Europa sembra aver iniziato con il piede giusto la sua avventura con oltre 10 mila ordini fin qui registrati. Questo nonostante un aumento di prezzo di circa 8.000 euro rispetto alla precedente generazione, cosa che non ha scoraggiato i clienti di Lancia che hanno apprezzato in particolare le linee futuristiche e moderne del nuovo modello.

Nonostante un aumento di 8.000 euro la nuova Lancia Ypsilon si difende bene sul mercato

L’aumento di prezzo è giustificato dal forte aumento della qualità rispetto alla generazione precedente con l’obiettivo di rendere Lancia un vero e proprio brand premium all’altezza delle aspettative. Luca Napolitano ha dichiarato: “La Nuova Lancia Ypsilon sta ottenendo ottimi risultati, con già 10.000 ordini. Abbiamo realizzato un’auto che si distingue: più grande, più moderna, più versatile e decisamente più europea rispetto al modello precedente. E quel retro è una firma unica nel mercato. Più del 60% dei clienti che acquistano la Ypsilon non avevano mai visitato una concessionaria prima”.

«Con l’arrivo della nuova Lancia Ypsilon HF prevediamo di attrarre un pubblico più trasversale e internazionale. Quando arriverà la Gamma, punteremo a famiglie, professionisti e clienti più maturi». In chiusura, uno sguardo al futuro: «Non vedevamo l’ora di tornare a produrre in Italia. La nuova Lancia Gamma sarà realizzata a Melfi: un’auto di oltre 4,70 metri, con un design innovativo. E poi ci sarà la nuova Lancia Delta», quest’ultima, senza dubbio, l’auto più attesa dai fan di Lancia.

Luca Napolitano

Vedremo dunque come continueranno le cose per la nuova Lancia Ypsilon sul mercato e se davvero Lancia avrà fatto centro con il suo debutto come molti si augurano.