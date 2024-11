Ralph Gilles riflette sull’evoluzione del design della nuova Dodge Charger

Durante il weekend, Ralph Gilles, responsabile del design di Stellantis, ha utilizzato Instagram per offrire uno sguardo esclusivo sul processo di sviluppo del design della nuova Dodge Charger (LB). Per celebrare il terzo anniversario della sua proposta di design iniziale, Gilles ha condiviso alcune immagini scattate al Chrysler Tech Center (CTC) di Auburn Hills in Michigan. Riflettendo su questo traguardo, ha scritto: “Tre anni fa, proprio in questo giorno, portammo la prima proposta della Charger dynoced (una sottile pellicola simile alla vernice utilizzata sul modello in argilla per l’osservazione) dallo studio Dodge/SRT al Design Dome di Auburn Hills. Un momento speciale… il viaggio del design automobilistico”.

L’anteprima condivisa da Gilles mette in luce l’enorme impegno dedicato alla realizzazione del design della nuova Dodge Charger Daytona 2024 completamente elettrica. Nonostante il passaggio dal concept alla produzione abbia comportato alcuni cambiamenti, il modello finale mantiene una linea audace che riflette perfettamente l’identità prestazionale di Dodge. Le immagini originali del modello in argilla mostrano dettagli interessanti che sono stati modificati durante lo sviluppo. Ad esempio, i fanali posteriori, inizialmente equipaggiati con il logo “rhombi” moderno di Dodge, sono stati successivamente sostituiti con l’emblema Fratzog, un richiamo al futuro elettrificato del marchio. Inoltre, il design ha evoluto caratteristiche inizialmente più taglienti e concettuali, passando a elementi più raffinati e pronti per la produzione, migliorando sia l’estetica che la funzionalità.

Un aggiornamento degno di nota riguarda il cofano della Charger Daytona. In una delle foto di Gilles, la postazione di lavoro del designer Deyan Ninov mostrava un aspetto diverso per la prossima Charger SIX PACK del 2025 , introducendo un cofano power dome per un look più aggressivo ispirato all’ICE. Tuttavia, il suo design è molto simile, con molta ispirazione dal design della Challenger in uscita.

Sono state incluse anche immagini di vari modelli in argilla, che presentavano dettagli come una fascia anteriore più scolpita, un portellone posteriore distinto e linee del cofano più nette. Questi ritocchi mirano probabilmente a migliorare l’aerodinamica e l’efficienza della batteria, che sono fondamentali per un veicolo elettrico (EV).

La Dodge Charger Daytona del 2024 rappresenta un cambiamento audace per Dodge, poiché il marchio abbraccia l’elettrificazione. Sebbene questa mossa abbia scatenato polemiche tra i fan fedeli all’HEMI® V8 , la Charger Daytona e la Sixpack dimostrano che l’elettrificazione e la potenza biturbo I6 non devono compromettere stile o prestazioni. Con il suo design innovativo e i richiami all’eredità di Dodge, la nuova Charger sta aprendo la strada a una nuova era di muscle car americane.

Il post di Ralph Gilles su Instagram è una testimonianza dell’abilità artistica e della pianificazione meticolosa dietro la nuova Charger. La Dodge Charger Daytona potrebbe non piacere a tutti i tradizionalisti. Tuttavia, il suo design sorprendente e l’attenzione ai dettagli assicurano che lascerà un’impressione duratura sulla strada e nei libri di storia.