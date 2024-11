Jeep Wagoneer e Chrysler Voyager vincono i Vincentric Best CPO Value Awards

Cinque veicoli appartenendi a brand di Stellantis North America sono stati premiati per il valore eccezionale dell’usato certificato (CPO) o per il costo totale di proprietà più basso. I modelli dei marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram sono stati tutti premiati nel 12° premio annuale Vincentric Best CPO Value in America Awards. I premi, assegnati dalla società di analisi con sede nel Michigan, sono al loro 12° anno e mettono in risalto i veicoli che mantengono il loro valore nel mercato dei veicoli usati.

Jeep Wagoneer ottiene il premio Best CPO Value in America: SUV di lusso di grandi dimensioni

“Sappiamo che i consumatori considerano molti fattori quando acquistano un veicolo, non solo il costo iniziale, ma anche il costo complessivo di proprietà, gestione e guida”, ha affermato Matt Thompson, responsabile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per il gruppo Stellantis. “Questi premi sono significativi perché mettono in risalto una gamma di veicoli Stellantis che offrono mantenimento del valore a lungo termine e tranquillità, dai minivan alle berline, ai furgoni commerciali e ai SUV full-size”.

I massimi riconoscimenti sono stati assegnati da Vincentric a Jeep Wagoneer per il miglior valore CPO in America: SUV di lusso di grandi dimensioni, insieme a Chrysler Voyager, che ha ottenuto il premio Best CPO Value in America: Minivan per la seconda volta.

Inoltre, sono stati identificati cinque modelli con il costo totale di proprietà più basso nella loro categoria, la berlina Chrysler 300, il minivan Chrysler Voyager, il SUV Dodge Durango e i furgoni passeggeri e cargo Ram ProMaster City.

I Vincentric Best CPO Value in America Awards utilizzano un’analisi statistica che incorpora il costo totale di proprietà e il prezzo di mercato attuale di tutti i veicoli CPO per gli anni modello applicabili per identificare il modello con il miglior valore CPO per segmento.