Nuova Opel Grandland vince il premio “Volante d’oro 2024”

La nuova Opel Grandland, in arrivo nelle concessionarie, ha già celebrato un notevole traguardo: il SUV di punta ha conquistato il prestigioso “Volante d’Oro 2024” in Germania. Questo modello, raffinato, dinamico e spazioso, con una gamma di motorizzazioni elettrificate, ha impressionato gli esperti, che lo hanno premiato come “Migliore auto sotto i 50.000 €”. Questo riconoscimento, assegnato da Auto Bild e Bild am Sonntag, è uno dei più importanti nel settore automobilistico. Con la vittoria di quest’anno, la Opel porta a 21 il numero complessivo di “Volanti d’Oro” ricevuti.

“La nuova Opel Grandland sta già portando il futuro dell’automotive su strada. È la prima Opel su una piattaforma nativa BEV. Ciò consente autonomie locali esemplari a zero emissioni combinate con un comfort eccellente. Questa combinazione, unita al design audace e puro di Opel, è eccezionale. Siamo lieti che Auto Bild e Bild am Sonntag abbiano premiato questo spirito innovativo con il Volante d’oro”, ha affermato il CEO di Opel Florian Huettl alla cerimonia di premiazione presso l’Axel Springer Haus di Berlino.”La Opel Grandland convince con il suo design distintivo e il suo abitacolo moderno. E dimostra quanto sia importante oggi dare ai clienti libertà nella scelta della loro guida. Che si tratti di ibrido, ibrido plug-in o completamente elettrico, tutti troveranno la variante giusta”, ha affermato Robin Hornig, caporedattore di Auto Bild.

Opel ha chiaramente presentato cosa intende con “energia tedesca” e come il marchio immagina il futuro dell’automotive con la concept car Opel Experimental . La nuovissima Opel Grandland sta già rendendo realtà molte delle innovazioni visionarie dell’Experimental . Il SUV di alta gamma è la prima Opel sulla piattaforma STLA Medium nativa BEV e offre numerose tecnologie rivoluzionarie, equipaggiamenti intelligenti e soluzioni sostenibili . Brilla sempre con il nuovo 3D Vizor, a seconda dell’allestimento, anche per la prima volta con un Opel Blitz illuminato. Vista dal retro, la Grandland ha anche il marchio Opel costantemente illuminato.

Nella cabina di guida, i conducenti della Grandland guardano due display widescreen. Insieme all’Intelli-HUD (head-up display) opzionale, assicurano che il conducente possa sempre tenere gli occhi sulla strada. Inoltre, la modalità Pure riduce il contenuto visualizzato al minimo necessario di notte o a velocità elevate.

I sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV (AGR), assicurano anche un piacere di guida puro e, soprattutto, rilassato; la funzione ergonomica brevettata Intelli-Seat è di serie su entrambi i sedili anteriori. Sicurezza e comfort sono aumentati da caratteristiche come la luce adattiva e antiriflesso Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi e la pratica Pixel Box. Ha una superficie in vetro traslucida illuminata sotto la quale lo smartphone può essere caricato induttivamente. E con un volume fino a 1.645 litri, la nuova Grandland ha un sacco di spazio di carico.

La nuova Opel Grandland è l’ultima di una serie orgogliosa di vincitori del “Volante d’oro” di Opel. Il premio, che è stato assegnato dal 1976 dalla casa editrice Axel Springer BILD am SONNTAG (dal 2009 in collaborazione con AUTO BILD ), è stato vinto per la 21a volta dalla casa automobilistica tedesca. Tutto è iniziato nel 1978, due anni dopo la fondazione del premio, con l’Opel Senator A.