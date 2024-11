Nuova Alfa Romeo Giulia: il biscione tornerà alle sue origini

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità previste per la gamma del Biscione. Esaattamente il suo arrivo è previsto nella primavera del 2026. Con questa auto il biscione intende scrivere una nuova pagina della sua storia ricca di successi tornando però alle sue origini e puntando su elementi che da sempre plasmano il suo DNA come la bellezza e la sportività.

Ecco come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel corso del 2026

La nuova Alfa Romeo Giulia che nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino guadagnerà qualche cm rispetto al modello attuale ma questo senza perdere in sportività e piacere di guida. La nuova generazione infatti sarà ancora più aeordinamica e sportiva con la coda tronca e un profilo quasi da berlina coupé.

La sua gamma sarà composta da versioni con motore elettrico tra cui una top di gamma Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza, autonomia superiore ai 700 km e tempi di ricarica super veloci. Qui vi mostriamo due dei tanti render presenti sul web ad ipotizzare quello che sarà il suo stile in attesa di vedere le prime immagini senza veli del modello che potrebbero trapelare già nel corso del prossimo anno forse in concomitanza con il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio.

Nuova Alfa Romeo Giulia inoltre ci fornirà un primo assaggio di quello che sarà il nuovo corso di design di Alfa Romeo che subirà una ulteriore evoluzione rispetto a quanto visto con il SUV compatto Alfa Romeo Junior come già vedremo il prossimo anno con la nuova Alfa Romeo Stelvio. Sarà inoltre evidente a tutti che l’ispirazione per questa auto in parte deriverà da alcune vetture che hanno fatto la storia del Biscione negli scorsi decenni.