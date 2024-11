Alfa Romeo: in futuro le sorprese non dovrebbero mancare

Alfa Romeo in futuro rivoluzionerà la sua gamma con tutta una serie di nuovi modelli che arriveranno uno ogni anno. Dopo Alfa Romeo Junior nel 2024, nel 2025 sarà la volta della nuova Stelvio che dovrebbe debuttare nel mese di aprile. Poi nel 2026 sarà la volta anche della nuova Giulia mentre nel 2027 si dovrebbe verificare il ritorno del Biscione nel segmento E del mercato premium con un SUV di grandi dimensioni.

Se le vendite premieranno Alfa Romeo molte sorprese sono in arrivo nella gamma del Biscione

Le novità e le sorprese per la casa milanese potrebbero però continuare con tutta una serie di modelli non ancora definiti che potrebbero estendere ulteriormente la gamma della storica casa automobilistica italiana. Si parla di un’erede per Giulietta che potrebbe anche avere un nome diverso e si parla anche del possibile arrivo di alcune vetture sportive come quella che vi mostriamo in questo nostro articolo frutto dell’intelligenza artificiale. Queste però molto probabilmente arriveranno solo ed esclusivamente in versione limitatissima.

Si parla anche del possibile arrivo di una berlina coupè più grande di Giulia che sarebbe la nuova top di gamma e che si potrebbe chiamare Alfetta o GTV. Il possibile arrivo di queste auto però dipende da una serie di fattori. Innanzi tutto la redditività del brand con il lancio dei prossimi modelli. Alfa Romeo negli scorsi anni è tornata a fare utili. Se ciò continuerà così anche nei prossimi anni allora la possibilità di vedere queste nuove auto diventerebbe sempre più concreta.

L’avvio delle vendite di Junior è stato piuttosto incoraggiante con oltre 10 mila ordini e le prenotazioni che crescono mese dopo mese in tutti i principali mercati. La vera cartina di tornasole dei risultati del Biscione sarà però la nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo il prossimo anno e che dovrebbe essere il modello che trainerà i risultati del Biscione a livello globale. Se le cose andranno per il verso giusto allora ipotizzare l’arrivo di auto come quelle che vi mostriamo in questo articolo potrebbe non essere più una chimera.