Nuova Alfa Romeo Stelvio: con un video su YouTube parte il conto alla rovescia per il debutto

Nuova Alfa Romeo Stelvio è sempre più vicina al suo debutto. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi aprile 2025 è la data più probabile per la sua presentazione ma non escludiamo che già prima, come spesso avviene con i nuovi modelli di Stellantis, possano trapelare le prime immagini senza veli del SUV di seconda generazione. Nel frattempo su YouTube la casa automobilistica del Biscione ha dato il via al conto alla rovescia per il lancio del nuovo modello con un breve video apparso nelle scorse ore che mette ancora una volta in evidenza quello che è il DNA del brand milanese, e anche il suo stile e sua storia ma che finisce anche per parlare di quello che sarà il suo futuro.

Sempre più vicino il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio

Verso la fine del video, viene accennato a una nuova proposta per il SUV, subito dopo aver discusso dell’importanza di avere un design distintivo e un’anima propria: è quasi sicuro che vedremo l’arrivo di un’auto che si farà notare. La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prima auto europea di Stellantis ad usare la nuova piattaforma STLA Large. La vettura dovrebbe essere leggermente più grande del modello attuale ma con uno stile ancora più moderno e aerodinamico. La sua casa sarà ancora una volta lo stabilimento Stellantis di Cassino. Stelvio dunque sarà ancora una vettura 100 per cento made in Italy.

A proposito del suo stile innovativo qui vi mostriamo alcuni render del creatore digitale Alessandro Masera che immagina così il look della seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione. La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe essere solo elettrica con una versione Quadrifoglio da oltre 900 cavalli che sarà la top di gamma e una versione EREV da oltre 1000 km di autonomia. Qualcuno ipotizza la presenza di una versione ibrida ma al momento mancano le conferme ufficiali.