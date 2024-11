Fiat Grande Panda: la versione a benzina costerebbe pochissimo

Fiat Grande Panda è stata la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica torinese. Il suo debutto ufficiale risale allo scorso 4 luglio mentre non è ancora chiaro quando si apriranno gli ordini per il suo acquisto nel nostro paese. Una cosa è certa al momento e cioè che la vettura quando finalmente sarà ordinabile arriverà sul mercato in versione completamente elettrica ed in versione ibrida. Quest’ultima sarà la entry level. Per il momento dunque non sono previste versioni a benzina, che invece sono a disposizione della “gemella” Citroen C3, che infatti ha un prezzo di partenza molto più basso rispetto a quello della vettura di Fiat.

Una Fiat Grande Panda a benzina potrebbe in breve tempo diventare leader delle vendite in Europa nel suo segmento

Al momento non sono stati ancora comunicati i prezzi ma si dice che la versione ibrida di Fiat Grande Panda possa partire in Italia da un prezzo di poco superiore ai 18 mila euro. Invece la versione completamente elettrica dovrebbe partire da poco meno di 25 mila euro. Si tratta di prezzi più o meno in linea con le omologhe versioni della C3. In tanti si domandano come mai Fiat non opti in futuro anche per l’introduzione di una versione a benzina che come suggerito anche dal sito Passione Auto Italiane, potrebbe apportare enormi benefici alle vendite del veicolo con un prezzo di partenza molto ma molto interessante.

Infatti considerato che la versione entry level di Citroen C3 parte in Italia da 14.990 euro con motore a benzina da 100 cavalli e cambio manuale la stessa versione di Fiat Grande Panda potrebbe costare ancor di meno. Qualcuno ipotizza addirittura 13.990 euro un prezzo che potrebbe consentire al veicolo di macinare immatricolazioni e quote di mercato divenendo inbreve tempo leader nel suo segmento di mercato e permettendo a Fiat di fare davvero concorrenza a Dacia.

Ovviamente la speranza è l’ultima a morire e si spera e ci si augura che in Fiat considerino seriamente questa possibilità per il futuro.