Citroën C3 è tra le sette finaliste di Car of The Year 2025

Dopo aver vinto tredici premi internazionali, la Nuova Citroën C3 è entrata nella fase finale per il titolo di “Auto dell’Anno” 2025, riuscendo a posizionarsi tra le sette finaliste selezionate da una lista iniziale di cinquanta modelli. L’inclusione nella shortlist rappresenta un importante riconoscimento per il nuovo modello, che, indipendentemente dalla tipologia di motore, continua l’eredità del bestseller di Citroën, che ha superato i 5.600.000 esemplari venduti in tutto il mondo.

La Nuova Citroën C3 è stata selezionata tra le sette finaliste per il prestigioso premio “Auto dell’Anno”

Raggiunto questo importante traguardo, la Nuova C3 sarà protagonista di diverse iniziative in tutta Europa. Tra queste, un evento a Milano City Life, organizzato dal mensile Auto, che ospiterà un’area espositiva e sessioni di test drive dal 6 al 15 dicembre, in vista della proclamazione del vincitore il 10 gennaio 2025.

Dal suo lancio, la Nuova Citroën C3 ha registrato oltre 12.000 ordini, di cui più di un quarto per la versione completamente elettrica. Un risultato significativo per un modello innovativo, pensato per ridefinire gli standard del settore. È la prima auto 100% europea e accessibile che rivoluziona il mercato dell’elettrico con un prezzo sotto i 24.000 Euro, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La Ë-C3 si distingue per la sua completezza, offrendo un comfort di livello superiore con soluzioni tipiche di segmenti più alti. Con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia fino a 440 km in città, perfetta per gli spostamenti quotidiani. La ricarica rapida consente di raggiungere l’80% di carica in soli 26 minuti, assicurando un’esperienza di guida senza rinunce.

La nuova Citroën C3 a benzina offre una guida reattiva e versatile, grazie al motore PureTech che combina efficienza nei consumi e prestazioni eccellenti. Con cambio manuale a 6 marce, trasmissione a catena e 100 CV, si adatta perfettamente sia ai percorsi urbani che ai viaggi più lunghi, garantendo sempre il comfort distintivo del marchio Citroën.

La Nuova Citroën C3 segue le orme della C4, che nel 2021 è stata una delle sette finaliste, e si propone di raccogliere l’eredità di modelli leggendari come l’XM, il CX e il GS, che hanno vinto il titolo rispettivamente nel 1990, nel 1975 e nel 1971. Analizzando l’albo d’oro, emerge come l’innovazione, il comfort e l’audacia siano sempre stati fattori determinanti per il successo dei modelli Citroën, qualità che caratterizzano anche la C3 di oggi.