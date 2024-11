Nuova Opel Manta: confermato il suo arrivo ma non nel 2025

All’inizio di quest’anno sono circolate indiscrezioni riguardo alla possibile cancellazione della nuova Opel Manta elettrica, annunciata nel 2021. Tuttavia, Opel ha smentito queste voci, confermando che il progetto è ancora in corso, sebbene il debutto non sia previsto per il 2025.

Nuova Opel Manta si farà: la vettura però arriverà in ritardo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza

Il ritorno di questo famoso nome nella gamma della casa tedesca è stato a lungo un obiettivo per Opel. Nel 2021, il marchio aveva presentato un restomod della Manta A del 1970, rivisitata con un design moderno e una motorizzazione elettrica. Nello stesso anno, Opel aveva condiviso un bozzetto che confermava l’arrivo di una nuova Opel Manta, questa volta non come coupé, ma come un crossover dal profilo allungato. Inizialmente denominata Manta E, la vettura era attesa prima del 2025. Recentemente, il silenzio sul progetto ha alimentato ipotesi sulla sua cancellazione, ma Opel ha assicurato che tali voci sono infondate.

Secondo le più recenti indiscrezioni provenienti dalla Germania, la nuova vettura che potrebbe essere chiamata nuova Opel Manta Electric secondo l’attuale schema di denominazione Opel – è ancora in programma. Arriverà però più tardi del previsto. Secondo Florian Huettl, CEO di Opel, ci vorrà “un po’ più di tempo” prima di poter dare il benvenuto alla nuova Opel Manta elettrica. La “Manta Electric” sarà probabilmente il modello elettrico di punta di Opel.

Naturalmente, l’auto non rimane senza modelli gemelli diretti. Sia DS che Lancia verranno fornite con un equivalente del modello. La variante Lancia si chiamerà nuova Lancia Gamma. Mentre non è ancora del tutto chiaro come si chiamerà la variante di DS secondo alcuni DS 8. Qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa che ipotizza cos’ la nuova vettura della casa tedesca.