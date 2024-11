125 volte Fiat: il Museo Nazionale dell’Automobile inaugura a Torino la mostra dedicata alla casa torinese

In occasione del 125 ° anniversario della fondazione della FIAT, una mostra e due spin-off si tengono in tre luoghi chiave della prima capitale d’Italia, facendo rivivere i momenti salienti dell’azienda fondata nel 1899 con il nome di Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025 , il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile ospiterà la mostra “125 volte FIAT

Dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025 il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile ospiterà la mostra “125 volte FIAT. La modernità nell’immaginario FIAT”. Curata da Giuliano Sergio e realizzata in collaborazione con Centro Storico FIAT e Heritage HUB, l’esposizione ripercorre la storia della casa automobilistica torinese, offrendone una rilettura che si concentra sul suo impatto sociale e sul patrimonio artistico e visivo che ne è derivato. La FIAT è stata fondata nel 1899 e ha guidato la modernizzazione dell’Italia attraverso la Rivoluzione Industriale e l’unità nazionale.

La mostra “125 volte FIAT. La modernità nell’immaginario FIAT” esplora il profondo legame tra l’azienda e lo sviluppo culturale, industriale ed economico del Paese. L’esposizione racconta oltre un secolo di storia attraverso arte, cinema, design e molto altro, sottolineando l’unicità del modello di business della casa italianae la sua influenza sulla modernità italiana. Il progetto esporrà nove tra le auto più iconiche del brand, tra cui la 508 Balilla del 1932, la 500 A Topolino del 1936, la Panda 30 del 1982 e la Fiat 500e, terza generazione di un’icona senza tempo, prodotta nello stabilimento Mirafiori di Torino, simbolo del Made in Italy nel mondo e best-seller tra le city car elettriche in Italia e in Europa.

Accanto alle vetture saranno esposte un’ampia selezione di opere d’arte, cimeli, documenti d’archivio, materiali grafici, fotografici e audiovisivi, che racconteranno l’immaginario visivo dell’azienda attraverso una narrazione strutturata in 8 macro-sezioni espositive. La mostra sarà completata da un ciclo di cinque incontri e dibattiti, organizzati in collaborazione con l’Università di Torino, incentrati sui temi esplorati nell’evento.

In contemporanea, sempre da venerdì 15 novembre, l’Heritage Hub ospiterà la mostra temporanea “UNEXPECTED & SURPRISING FIAT”, un vero e proprio viaggio tra i veicoli meno noti della casa automobilistica torinese. La mostra mette in evidenza la continua evoluzione del marchio, che continua a stupire il pubblico con il design all’avanguardia, la tecnologia avanzata e le scelte audaci dei suoi modelli. L’evento si concentra su tre temi fondamentali del marchio: innovazione, efficienza e divertimento.

L’esposizione mette in luce i momenti in cui FIAT ha sperimentato soluzioni innovative e lungimiranti, interpretando l’efficienza come ottimizzazione di risorse, costi e spazi. Inoltre, il lato ludico del marchio verrà mostrato attraverso modelli caratterizzati da un design accattivante e prestazioni sportive. Questa è un’occasione unica per scoprire la versatilità e lo spirito pionieristico di FIAT attraverso i decenni.

Da modelli iconici come la Fiat 520 degli anni ’20 e la concept car Fiat Scia del 1993, che hanno messo in mostra la capacità del marchio di esplorare nuovi confini tecnici e stilistici, alla concept elettrica Fiat Vanzic del 1995, che ha anticipato la mobilità elettrica urbana. Altrettanto iconiche sono la Fiat 500 “C” Giardiniera Legno, la versatile 600 Multipla e la Panda Militare Steyr Puch. Modelli che incarnano la ricerca di un equilibrio tra spazio, costo e praticità, adattandosi all’uso commerciale, civile e militare.

Protagoniste della mostra saranno anche la sportiva Uno Turbo Trofeo, la Panda Jolly, la 500 Barbie Edition, pensata per gli amanti dello stile e della cultura pop, per culminare con l’esclusiva Fiat Qubo Spiaggina. L’esposizione sarà il venerdì e la domenica alle 10:30 e alle 15:30 e il sabato alle 10:30, alle 15:30 e alle 18:00. La mostra proseguirà al Centro Storico FIAT con l’esposizione di materiali inediti selezionati insieme all’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali).