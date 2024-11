Fiat Grande Panda: ecco quanto costerà se non ci sarà la versione con motore benzina

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto quello che potrebbe essere il prezzo di Fiat Grande Panda nel caso in cui Fiat alla fin fine decidesse di proporre anche una versione con motore a benzina del suo recente modello svelato ufficialmente lo scorso 11 luglio. In quel caso avevamo ipotizzato un prezzo intorno ai 13.900 euro. Purtroppo però al momento questa ipotesi sembra remota.

Se non ci sarà la versione a benzina Fiat Grande Panda potrebbe costare poco meno di 19 mila euro

Infatti il CEO di Fiat Olivier Francois al debutto del modello ha detto chiaro e tondo che sul mercato sarebbero arrivare solo la versione completamente elettrica e quella ibrida. Quest’ultima sarebbe stata la entry level della gamma del veicolo che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. Di conseguenza il prezzo di partenza di Fiat Grande Panda non sarà di certo 13.900 euro ma molto più elevato.

Come anticipato dallo stesso numero uno di Fiat, Olivier Francois, si potrebbe partire da poco più di 18 mila euro per la versione con motore ibrido che però sarebbe full optional e con cambio automatico. Quindi un prezzo sicuramente interessante per un modello che di certo rappresenterebbe una soluzione molto valida nella sua categoria.

Ovviamente la versione top di gamma e cioè l’elettrica con autonomia di circa 320 km costerebbe molto di più. Si parla di 24.900 euro ma anche in questo caso full optional. Vedremo se saranno davvero questi i prezzi di Fiat Grande Panda i cui ordini in Italia si dovrebbero aprire a breve. A quel punto conosceremo i prezzi esatti dell’atteso modello destinato in ogni caso a divenire un vero best seller per la principale casa automobilistica italiana.