Fiat Mobi ottiene il primo posto nello studio 2024 Vehicle Quality and Reliability di JD Power 

Fiat Mobi celebra un altro successo ottenendo il primo posto nello studio 2024 sulla qualità e l’affidabilità dei veicoli condotto da JD Power Mexico, nel segmento delle utilitarie di base. Il modello della casa italiana si caratterizza per essere versatile, spazioso, funzionale ed efficiente, oltre ad avere un’immagine audace e uno dei migliori rapporti costi-benefici del segmento.

Primo posto nello studio 2024 sulla qualità e l’affidabilità dei veicoli condotto da JD Power Mexico per Fiat Mobi

Fiat Mobi monta un moderno motore 4 cilindri della famiglia Fire, con cilindrata di 1.0 litri, che sviluppa 69 CV e 68 Nm di coppia, associato ad un cambio manuale a 5 marce. Questo assemblaggio meccanico permette al MOBI di offrire una guida agile e, allo stesso tempo, consumi contenuti sia in città che in autostrada.

L’abitacolo di Fiat Mobi offre diverse soluzioni di spazio, oltre alla migliore connettività del segmento con il nuovo touch screen centrale da 7”, con connettività Wireless Car Play e Android Auto con la possibilità di collegare 2 telefoni contemporaneamente. Ha anche un computer di bordo, un quadro strumenti centrale LCD in bianco e nero da 3,5 pollici, nonché controlli audio al volante, con Siri e Google Assistant.

Lo schema delle sospensioni di Fiat Mobi è di tipo McPherson a ruote indipendenti per l’asse anteriore, mentre la parte posteriore è costituita da un asse torcente, con un’altezza da terra di 19 cm (la più alta del segmento), ideale per superare ogni tipo di ostacolo della vita quotidiana. nonché la possibilità di viaggiare su strade battute.

Per quanto riguarda la sicurezza, Fiat Mobi dispone di airbag frontali, freni con sistema ABS, ripartitore elettronico di frenata, sistema di segnalazione di arresto di emergenza per frenata di emergenza (ESS), sensori di retromarcia, specchietti laterali con regolazione elettrica, indicatori di direzione integrati e funzione di inclinazione verso il basso manovre di parcheggio; Sistema di ancoraggio per seggiolino per bambini ISOFIX, cinture di sicurezza a 3 punti e terza luce di stop con illuminazione a LED.