Peugeot, in Lussemburgo la crescita impressionante del marchio francese

Lo scorso mese il mercato delle auto nuove in Lussemburgo ha registrato la vendita di 4.175 veicoli in totale, con un modesto incremento dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Parliamo di un piccolo Stato europeo, ma si tratta di un campione altrettanto importante vista la presenza di quasi tutti i marchi che competono anche altrove nel Vecchio continente. Il totale annuale dei veicoli venduti, però, è ancora in calo, segnando una diminuzione del 5% con 40.065 unità vendute. Ci sono buone notizie per i modelli Peugeot, seppur all’interno di una dimensione piuttosto contenuta.

Volkswagen, forse senza stupire neanche troppo, ha visto un declino del 5,1%, ma conserva comunque la leadership nel mercato con una quota del 12,4%. BMW, in forte crescita (+36,5%), si trova al secondo posto, seguita da Mercedes (+4,4%) al terzo, replicando il podio di settembre. Peugeot ha registrato un’impennata impressionante del 124,8%, balzando al quarto posto, mentre Audi (-9,6%) fatica al quinto.

Seguono nella classifica delle vendite Toyota (+36,4%), Kia (+17,2%) e Skoda (+11,2%) che stanno facendo bene, superando la media di mercato nella Top 10. Ma possiamo allargare lo sguardo andando a controllare dati precedenti per comprendere di che evoluzione parliamo.

A settembre, le vendite in Lussemburgo erano scese del 6,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 3.620 veicoli. Volkswagen aveva ottenuto una performance positiva (+24,7%) e aveva riconquistato la prima posizione con una quota del 12,7% su BMW (+20%) che aveva però mantenuto il secondo posto. Peugeot (+13,1%), Volvo (+4,2%) e Audi (+0,4%) erano in crescita, con la prima che mostrava, seppur timidi, segni di risalita.

Andando indietro a un anno di distanza, il mercato delle auto nuove di ottobre 2023 vedeva una notevole crescita del 20,3% rispetto all’anno precedente, con 4.168 veicoli venduti (mostrando numeri quasi replicati nel 2024) portando il totale annuale a 42.165. Volkswagen manteneva la leadership con una quota del 13,1%, superando stavolta Mercedes. Allora, Tesla registrava un’incredibile impennata del 1.121,4%. Riguardo a Stellantis, erano risultati sorprendenti anche i numeri di Jeep (+2.025%), che ha scalato la classifica fino all’ottavo posto, ma con Peugeot che, come si nota, non era neanche nella Top 10.