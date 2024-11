Peugeot 208, 2008, 308 e 308 SW ancora più accessibili con il nuovo allestimento Style

Determinata a continuare a offrire soluzioni di mobilità, soprattutto elettrica, accessibili al maggior numero di persone, Peugeot lancia la serie Style in quattro dei suoi modelli di maggior successo in Europa. La 208 è disponibile nella serie Style con tre sistemi di propulsione: benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, ibrido da 100 CV con cambio a doppia frizione e-DCS6 ed elettrico da 136 CV.

Con la nuova serie Style, Peugeot rende quattro dei suoi modelli di punta ancora più accessibili

In termini di design, la Peugeot 208 Style si distingue per i fari a LED con luci diurne a LED a 3 griffe anteriori, le distintive luci posteriori a 3 griffe a LED, le targhette “Style” sul pannello laterale posteriore e i rivestimenti specifici del veicolo, sedili in tessuto Renzo Grigio con cuciture Arancio Sunrise. La 208 Style è dotata di un pacchetto completo di dotazioni di serie: assistente al parcheggio posteriore, aria condizionata, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, servosterzo elettrico, specchietti esterni riscaldati e regolabili elettricamente, sistema multimediale con touch screen centrale da 10″, radio DAB, Bluetooth , schermo mirror wireless per Apple CarPlay/Android Auto, ecc.

La Peugeot E-208 Style dispone inoltre di aria condizionata automatica, tergicristalli anteriori automatici, consolle centrale alta con bracciolo e freno di stazionamento elettrico, Peugeot Connect SOS & Assistance Peugeot Teleservices e due ingressi USB nella seconda fila. Stessa cosa accade anche con la 2008. La Peugeot 2008 Style è caratterizzata da fari a LED con luci diurne a LED a 3 griffe anteriori, distintivi fari posteriori a 3 griffe a LED, stemmi “Style” sulla parte superiore dei parafanghi anteriori e rivestimenti specifici dei sedili in tessuto Renzo grigio con cuciture Arancio Sunrise.

La Peugeot 2008 Style è dotata di un pacchetto completo di dotazioni di serie: assistente al parcheggio posteriore, climatizzatore automatico monozona, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, servosterzo elettrico, specchietti esterni ripiegabili e riscaldati elettricamente, sistema multimediale con touch screen centrale. 10″, radio DAB, Bluetooth, schermo a specchio wireless per Apple CarPlay/Android Auto, Peugeot Connect SOS & Assistance e Peugeot Teleservices. La vettura dispone inoltre di una consolle centrale alta con bracciolo e freno di stazionamento elettrico e di tre ingressi USB aggiuntivi.

Peugeot 308 e 308 SW Style si distinguono per gli stemmi “Style” sopra i parafanghi anteriori, i cerchi in lega Auckland da 16″ e il rivestimento specifico dei sedili trimateriale con tessuto grigio Renzo, tessuto erica Baladin e cuciture Orange Sunrise.

Le Peugeot 308 e 308 SW Style offrono una dotazione di serie completa: cruise control adattivo con funzione STOP&GO, frenata d’emergenza diurna e notturna, freno di stazionamento elettrico, avviamento a mani libere, assistente al parcheggio posteriore, fari a LED, climatizzatore automatico bizona. climatizzatore, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, servosterzo elettrico, specchietti esterni regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldati, sistema multimediale con touch screen centrale da 10″, radio DAB, Bluetooth, schermo a specchio wireless per Apple CarPlay/Android Auto e altro ancora. Le E-308 Style e E-308 SW Style dispongono inoltre di cerchi in lega OTAWA da 18”, esclusivi delle versioni 100% elettriche.