Nuova Jeep Compass: il popolare SUV è pronto a rinnovarsi nel 2025

La nuova Jeep Compass, attesa per il debutto intorno alla metà del 2025, entrerà in produzione a Melfi tra circa un anno. Il prezzo di partenza sarà di circa 40.000 euro, posizionandosi leggermente al di sopra dell’attuale modello. Si tratta di uno dei veicoli più attesi tra quelli che il gruppo Stellantis lancerà nel corso del prossimo anno.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Jeep Compass che vedremo il prossimo anno

Dal punto di vista estetico, la nuova Jeep Compass dovrebbe richiamare le linee della Jeep Avenger in una versione più grande, seguendo il design di successo del B-SUV leader di vendite in Italia. Si prevedono spalle ben definite e passaruota allungati, come suggerisce anche il teaser ufficiale. Il posteriore avrà uno sbalzo ridotto, mantenendo il modello compatto e contenuto entro i 4,5 metri di lunghezza.

A proposito di come sarà la nuova Jeep Compass dal punto di vista estetico, qui vi mostriamo un render del sito francese Auto-Moto che immagina in questa maniera il design del futuro modello di Jeep. Ricordiamo che la nuova Compass passerà dalla sua piattaforma originale di Fiat Chrysler Automobiles alla moderna STLA Medium, la stessa su cui verrà prodotta anche la Lancia Gamma e che già supporta le ultime versioni di Peugeot 3008, 5008 e Opel Grandland.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, se originariamente questo modello doveva arrivare solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica, le cose sembrano essere cambiate. Di recente infatti è stato confermato la presenza di almeno una versione termica che sarà dotata di sistema ibrido. Questo a causa del forte rallentamento nella crescita delle vendite delle auto elettriche.