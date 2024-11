Jeep Wagoneer S: l’atteso modello è finalmente in arrivo nelle concessionarie

La Jeep Wagoneer S Launch Edition non è ancora arrivata nelle concessionarie, nonostante l’avvicinarsi del 2025. Jeep aveva previsto di lanciare il suo primo SUV di lusso completamente elettrico nel 2024, creando grandi aspettative. Tuttavia, i ripetuti ritardi hanno finora impedito ai clienti di trovare la Wagoneer S negli showroom.

Secondo indiscrezioni negli USA manca poco all’arrivo in concessionaria di Jeep Wagoneer S

La produzione della Jeep Wagoneer S Launch Edition è iniziata nell’agosto 2024 presso lo stabilimento di assemblaggio di Stellantis a Toluca in Messico. A causa di iniziali problemi di qualità, Jeep ha ritardato le consegne per risolvere eventuali problemi. Secondo MoparInsiders.com, la maggior parte di questi problemi è stata ora risolta e Jeep prevede di iniziare le spedizioni ai concessionari entro il 1° dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie. Si prevede che la Wagoneer S arriverà in mercati internazionali selezionati poco dopo il suo debutto in Nord America.

La Jeep Wagoneer S Launch Edition è dotata di due motori elettrici e di una batteria da 100 kWh, offrendo sia elevate prestazioni off-road sia grande potenza. Con 600 cavalli, questa configurazione consente alla Wagoneer S di accelerare da 0 a 100 in soli 3,4 secondi. L’auto elettrica garantisce inoltre un’autonomia di quasi 600 km con una singola ricarica, rendendola ideale sia per la guida in città che per i lunghi viaggi.

Dunque Jeep si avvicina sempre di più al lancio del suo primo SUV di lusso completamente elettrico. Del resto la Jeep Wagoneer S è un modello considerato come fondamentale per il futuro del brand di Stellantis che sta facendo di tutto per fare arrivare il prima possibile nelle mani dei clienti il suo nuovo modello. Con la sua combinazione di alte prestazioni, tecnologia avanzata e caratteristiche premium, la Wagoneer S ha il potenziale per ridefinire la gamma elettrica del marchio. I clienti sono ansiosi di vedere se il prodotto finale sarà all’altezza delle aspettative e offrirà il livello di lusso e capacità che Jeep promette.