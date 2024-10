Nuova Fiat 500e: debutto rinviato di due anni?

Stellantis posticiperà il lancio di numerosi veicoli elettrici su piattaforma STLA Small, destinata a modelli tra 3,5 e 4,35 metri di lunghezza. Questa scelta sembra dovuta al recente calo della domanda di veicoli elettrici in Europa. Inoltre, è emerso che la nuova generazione della FIAT 500e, inizialmente prevista per il 2027, potrebbe slittare di due anni. A conferma di ciò, Stellantis ha in programma un aggiornamento significativo per l’attuale modello il prossimo anno, che includerà una nuova tecnologia per le batterie e una versione ibrida.

Il calo della domanda per le auto elettriche avrebbe convinto Stellantis a posticipare il lancio della nuova Fiat 500e

Secondo La Tribuna de Automoción, anche la terza generazione della Peugeot 2008 vedrà il suo lancio rimandato a settembre 2029. Nonostante questo ritardo, lo stabilimento di Vigo in Galizia, incaricato della produzione, continuerà a beneficiare dei fondi del PERTE VEC, poiché le nuove tempistiche rimangono entro i limiti consentiti dalla normativa.

Inizialmente, il debutto della nuova Peugeot 2008 era previsto per il 2027; tuttavia, Stellantis ha scelto di estendere la produzione delle versioni ibride dell’attuale generazione, che rimangono competitive e vantaggiose. Il B-SUV, infatti, continua a essere uno dei modelli di maggior successo di Stellantis nel mercato europeo.

La piattaforma STLA Small porterà con sé diverse novità rispetto alla precedente eCMP, tra cui l’utilizzo di batterie LFP (litio ferrofosfato), una chimica già presente nella piattaforma low cost STLA Smart, oltre ad uno sterzo by-wire che semplificherà e ridurrà i costi.

La produzione della nuova Fiat 500e nel 2029 sarà destinata sempre a Mirafiori che nel frattempo accoglierà a partire da novembre del prossimo anno anche la nuova versione ibrida della city car per la quale di recente il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois ha previsto una produzione intorno alle 110 mila unità all’anno.Infine non dimentichiamo l’arrivo di una versione elettrica più economica e con una maggiore autonomia che dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026.