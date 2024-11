Jeep per il terzo anno consecutivo è Major Sponsor della Torino City Marathon

Per il terzo anno consecutivo Jeep è Major Sponsor della Torino City Marathon in programma domenica 1 dicembre. Una modalità ormai consolidata per il costruttore americano di casa Stellantis, che quando si ha necessità di esplorare strade nuove e spostare più in là il limite si trova sempre un passo avanti a tutti.

In questo modo sulle t-shirt ufficiali della prossima Torino City Marathon, ovvero delle Torino City Half Marathon e Torino City Run, comparirà l’iconico logo di casa Jeep corroborando una partnership fondata su un set di valori strettamente condiviso. Da più di 80 anni Jeep affronta ogni sfida in sicurezza e divertimento, allo stesso modo dei podisti che seguono l’evento organizzato dal Torino City Run.

Jeep al centro della prossima Torino City Marathon

Per Jeep, come ammesso da Novella Varzi che è Country Manager di Jeep Italia, è “motivo di grande orgoglio” essere per il terzo anno consecutivo Major Sponsor della Torino City Marathon. Lo spirito di Jeep incarna quello di ogni competizione podistica dove la sfida verso il miglioramento è una costante da tenere sempre in considerazione.

Quest’anno però la Torino City Marathon introduce alcune novità, a cominciare dalla partenza non più in via Pietro Micca ma piuttosto in Piazza San Carlo per la City Marathon e per la Torino City Run; parte invece da Borgaretto la Torino City Half Marathon percorrendo gli ultimi 21 chilometri della maratona. Tutte e tre le manifestazioni podistiche si concluderanno in Piazza Castello ovvero in Piazzetta Reale. Jeep contribuisce inoltre alla ricerca in accordo con Team Marathon, e la Torino City Run da 6 chilometri, che con la Fondazione Piemonte collaborano per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo IRCCS: ogni iscrizione alla Torino City Run permetterà di devolvere 5 euro alla Fondazione Piemontese per un’efficace contributo alla lotta contro ogni forma di tumore.

Così come i dati di vendita di Jeep prodotti sul mercato italiano, dove la Jeep Avenger è il B-SUV più venduto durante i primi dieci mesi di quest’anno, crescono anche i numeri della Torino City Marathon: erano 2.500 gli iscritti nel 2022, 3.000 nel 2023 mentre attualmente sono già 4.500 gli iscritti della edizione di quest’anno attesa a Torino il prossimo 1 dicembre.