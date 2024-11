Jeep Compass Blackhawk e Peugeot 2008 premiate ai Top Car TV award 2024

Jeep Compass Blackhawk ha vinto la categoria “Miglior veicolo utilitario sportivo superiore a R$ 201.000,00” ai Top Car Awards 2024, tenutisi nei giorni scorsi a San Paolo. Lanciata quest’anno, la nuova versione rende Compass il SUV medio più veloce prodotto in Brasile, con un nuovo motore Hurricane 2.0T che eroga 272 CV.

Ai Top Car Awards 2024 premiati Jeep Compass Blackhawk e la nuova Peugeot 2008

Riferimento nel mercato brasiliano, Jeep Compass è il SUV più tecnologico prodotto nel Paese nella sua categoria, dotato di ADAS livello 2, che pone il modello all’avanguardia nella tecnologia di guida semi-autonoma del Paese, con un sistema che combina l’utilizzo del Lane Centering e dell’ACC, che permette alla vettura di girare autonomamente sulle strade segnalate mantenendo una velocità preimpostata.

Leader del mercato nazionale tra i C-SUV dal 2017, Jeep Compass continua a crescere nelle vendite, raggiungendo le 5.043 unità immatricolate nell’ultimo mese, superando anche la soglia dei 40mila veicoli venduti nel 2024. Premiata anche la Nuova Peugeot 2008, principale lancio della casa del Leone in Sud America e che recentemente ha debuttato in Brasile con l’attuale identità Peugeot, un design caratterizzato da elementi unici replicati in tutto il mondo. Il SUV è stato eletto Miglior Auto dell’Anno al Premi Top Car TV 2024, in una cerimonia tenutasi a Fenatran, il più grande evento brasiliano del trasporto merci su strada.

La cerimonia in cui sono stati premiati Jeep Compass e Peugeot 2008 si è svolta questo lunedì, 4 novembre, e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui giornalisti e dirigenti del settore giunto alla 23a edizione. Erano 50 i giurati della stampa specializzata, che hanno votato per tre premi: il Top Car Award, con 13 categorie; il Top Truck Award, con cinque categorie, e il Top Moto Award, con due categorie. Oltre ad essere premiata nella categoria principale, “Miglior vettura dell’anno (tutte le categorie)”, la Nuova 2008, nella sua versione GT, è stata scelta anche come “Miglior Sports Utility Vehicle fino a R$ 200.999”.

La Nuova Peugeot 2008 è disponibile in tre versioni, Active, Allure e GT, con prezzi a partire da R$ 124.990. Sono tutte dotate di cerchi in lega diamantati da 17” e del nuovo centro multimediale Peugeot i-Connect da 10,3” con mirroring wireless dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Un veicolo che offre tutto ciò che il consumatore desidera, sia razionalmente che emotivamente: un design magnetico, pieno di attitudine; incanto, attraverso un’esperienza di bordo coinvolgente e unica. Con la Nuova 2008, Peugeot è ancora più magnetica, connessa, potente ed elettrizzante. Dunque con questi due premi a Jeep Compass e alla nuova 2008 il Brasile si conferma paese delle belle notizie per Stellantis.