Ram Rampage: l’evento di lancio vince un premio internazionale

Ram sta vivendo il suo momento migliore nel mercato brasiliano. Alla fine di luglio, il marchio ha superato il record annuale di vendite e il successo dei suoi pick-up continua a crescere. E uno dei motivi principali di questi risultati è stato il lancio di Rampage nel 2023.

L’evento di lancio di Rampage vince nella categoria “Live Projects & Experiences, Video Art, Video Mapping”

Fin dalla sua prima apparizione, Rampage si è rivelato un successo di vendite, con più di 28mila unità immatricolate fino ad oggi, ed anche un collezionista di premi. E ora, il primo pick-up Ram sviluppato fuori dagli Stati Uniti ha avuto l’onore di ricevere un altro premio, questa volta internazionale! La strategia di lancio di Rampage in Brasile ha vinto gli AutoVision Awards – International Automotive Film and Multimedia Festival, il più grande premio dell’industria audiovisiva nel settore automobilistico e della mobilità. Il lancio del pick-up Ram prodotto in Brasile ha ricevuto il riconoscimento “Gold” nella categoria “Live Projects & Experiences, Video Art, Video Mapping”.

Il premio si aggiunge ad altri 12 premi che Rampage ha già ricevuto dal suo lancio nel giugno 2023. Un pick-up senza precedenti. Per presentare l’inedito pick-up di Ram, la strategia di lancio prevedeva l’esperienza “Rampage – The Ride Experience”, sviluppata da TV1 Live, la divisione specializzata di live marketing del Gruppo TV1. Creato appositamente per il lancio di Rampage, il progetto si ispira alla tecnologia delle giostre a tema dei parchi divertimento nordamericani. L’esperienza consisteva in una “corsa” coinvolgente, che combinava ostacoli reali con effetti sensoriali e offriva agli ospiti un’esperienza unica, allineando la tecnologia con la narrazione.

La tradizionale presentazione dell’auto è stata ampliata con tecnologie prospettiche ed effetti speciali, dando l’impressione che la Rampage emergesse dallo schermo in 3D, invadendo lo spazio pubblico durante l’evento che ha riunito stampa, concessionari e appassionati del marchio. Il lancio, svoltosi presso lo spazio ARCA, a San Paolo, la capitale, è stato caratterizzato anche da “garage”, spazi in cui ingegneri, designer e specialisti del marchio hanno presentato i dettagli tecnici della carrozzeria, i componenti del veicolo smontati dopo severi test, i materiali utilizzati negli interni del pick-up, Accessori MOPAR sviluppati appositamente per il nuovo pick-up, tra gli altri. E, per concludere il grande evento, un grande spettacolo del duo Chitãozinho e Xororó, ambasciatori del marchio Ram in Brasile.

“Sviluppare un progetto come questo è sempre stimolante ed entusiasmante. Ram è un marchio incredibile e avevamo bisogno di una strategia “senza eguali” per presentare il primo pick-up Ram prodotto in Brasile”, ha commentato Gustavo Lages, Responsabile Eventi Stellantis per il Sud America. “Il pick-up è arrivato sul mercato con molta tecnologia e sofisticatezza e lavoriamo per presentarla al pubblico nel suo primo contatto con le persone. Penso che abbiamo ottenuto un bellissimo risultato, che è il risultato del lavoro di molte squadre. Ringrazio a nome di tutti per questo riconoscimento”, ha aggiunto il dirigente.

Gli Autovision Awards sono un festival creativo internazionale per film aziendali, spot pubblicitari, programmi TV, siti Web, nonché produzioni interattive e multimediali esclusivamente per l’industria automobilistica e della mobilità. Organizzata da Filmservice International e sostenuta dall’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA), l’iniziativa premia opere creative provenienti da diversi paesi.