Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia, E-SUV ed erede di Giulietta: le novità di novembre 2024

Alfa Romeo dopo il lancio del SUV compatto Junior, nuova entry level del marchio, è pronta a rivoluzionare la su gamma nei prossimi anni con l’arrivo di numerosi nuovi modelli. L’obiettivo è quello di trasformarsi nel giro di qualche anno in un vero e proprio brand premium globale, capace di fare bene in ogni parte del mondo compresi quei paesi che si sono spesso rivelati ostici per la casa automobilistica del Biscione come ad esempio gli Stati Uniti.

Tante novità per Alfa Romeo nei prossimi anni: vediamole nel dettaglio

La prima ad arrivare sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio il cui debutto secondo quanto trapelato nei giorni scorsi dovrebbe avvenire nel corso del mese di aprile del 2025. Di questo modello sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large essendo la prima vettura di Stellantis ad essere prodotta in Europa su tale piattaforma. Il luogo scelto per la sua produzione è lo stabilimento di Cassino in Italia e dunque l’auto sarà made in Italy al 100%. Al momento non sono apparse immagini ufficiali del modello e nemmeno foto spia del prototipo. Sappiamo però che avrà uno stile ancora più sportivo e aerodinamico con coda tronca e stile quasi da SUV coupé. In gamma ci saranno versioni elettriche e anche ibride. LA Quadrifoglio avrà oltre 900 cavalli.

A seguire sarà la volta della nuova Alfa Romeo Giulia che sarà lanciata circa un anno dopo la nuova Stelvio nella primavera del 2026. Anche questa auto sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e anche il suo stile sarà modificato in maniera importante rispetto al modello attuale con un look ancora più aggressivo e una gamma di motorizzazioni che andranno dai 350 cavalli della entry level fino agli oltre mille della top di gamma Quadrifoglio. Anche in questo caso ci saranno versioni ibride ed elettriche al 100 per cento con autonomia di oltre 700 km e ricarica super veloce.

Il 2027 sarà un anno che verrà ricordato a lungo tra i fan di Alfa Romeo con il ritorno dopo molti anni nel segmento E con un SUV di grandi dimensioni lungo quasi 5 metri che sarà sviluppato e prodotto in Italia e servirà a fare breccia nel cuore degli automobilisti ed in particolare di quelli americani. Di questo modello sappiamo che avrà un design inaspettato, con l’EX Ceo Imparato che lo ha definito come qualcosa di mai visto prima.

Infine con l’avvento del nuovo CEO Santo Ficili sembrano prendere quote le ipotesi del debutto nel 2028 di una erede di Giulietta. Non è detto che si tratterà di una nuova Giulietta a causa di uno stile totalmente diverso. Si parla infatti di una berlina coupé e si fanno i nomi di Brera o Alfetta. La conferma dell’arrivo di questo modello arriverà nel corso dei prossimi anni.