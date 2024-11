Nuova Alfa Romeo Giulietta Spider: in un video anticipato il suo look?

Nuova Alfa Romeo Giulietta Spider è un concept e rendering grafico realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico che ha immaginato come potrebbe apparire una futura versione spider del celebre modello della casa automobilistica del Biscione. Il design del render si ispira ai modelli storici precedenti, ma integra le caratteristiche delle ultime creazioni di Alfa Romeo, con un’interpretazione moderna e rinnovata in ogni suo aspetto, pensata per adattarsi alle nuove esigenze del mercato.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Giulietta Spider che forse vedremo in futuro

Tommaso D’Amico nel video render che ha pubblicato nelle scorse ore sul suo canale di YouTube ha pure immaginato l’abitacolo di questo futuro ipotetico modello. La plancia degli strumenti è immaginata con la presenza di una vasta gamma di opzioni tecnologiche all’avanguardia, tra cui un sofisticato sistema di infotainment, per offrire un’esperienza di guida completamente aggiornata e connessa. Al momento non è chiaro se in futuro un simile modello potrà davvero far parte della gamma dello storico marchio milanese.

A dire il vero l’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato tempo fa aveva parlato di una erede di Giulietta dicendo che il suo arrivo non era però ancora stato deciso ma che qualora si fosse deciso di lanciarla per davvero allora probabilmente avrebbe avuto anche una versione Spider. Ovviamente questo non significa necessariamente che ci sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta Spider in quanto il modello in questione potrebbe benissimo avere un altro nome come specificato dallo stesso Imparato.

Di certo un simile modello farebbe sicuramente felici gli appassionati e i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione desiderosi di rivedere nella gamma di Alfa Romeo una vettura con tali caratteristiche estetiche.