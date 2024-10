Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco la versione di Masera

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità attesa per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il debutto della seconda generazione del SUV di segmento D di Alfa Romeo è prevista nel corso del prossimo anno. Ovviamente cresce l’attesa di sapere come sarà esattamente questo modello del quale sappiamo che sarà prodotto sempre a Cassino e utilizzerà la piattaforma STLA Large divenendo la prima vettura di Stellantis in Europa ad usare la nuova tecnologia.

Nuova ipotesi di design a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo nel 2025

A proposito di come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio, oggi vi segnaliamo una serie di render realizzato dal celebre creatore digitale Alessandro Masera che sul forum di Autopareri ha condiviso quella che potrebbe rappresentare la nuova versione del SUV della casa automobilistica del Biscione.

Iniziano a emergere importanti indiscrezioni sul nuovo modello della casa milanese a partire dal cofano, che, come anticipato recentemente, sarà ispirato alla nuova 33 Stradale, presentando una forma appuntita nella parte anteriore. I fari, invece, si avvicineranno a quelli mostrati in un rendering di Autocar e saranno caratterizzati da un design diviso, simile a quello di Alfa Romeo Junior. Tuttavia, la vera novità riguarderà sicuramente la parte posteriore, dove sarà presente un innovativo doppio faro a forma ellittica, richiamando un elemento “triangolare” tipico di Alfa Romeo e ancora una volta ispirato alla 33 Stradale.

Ricordiamo infine che la nuova Alfa Romeo Stelvio non sarà solo elettrica come si era ipotizzato fino a poche settimane fa ma ci sarà spazio anche per qualche versione ibrida. Infine nella gamma sarà presente una variante range extender con oltre mille km di autonomia e ovviamente non mancherà la versione top di gamma Quadrifoglio con oltre 900 cavalli di potenza e 700 km di autonomia.