Opel: Florian Huettl è il nuovo CEO del brand tedesco

Florian Huettl è stato nominato nuovo CEO di Opel/Vauxhall dal Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH. Lo ha deciso formalmente martedì sera la riunione del Consiglio di Sorveglianza.

Il precedente Head of Sales and Marketing di Opel/Vauxhall assumerà la guida dei due marchi il 1° giugno 2022. Huettl succede a Uwe Hochgeschurtz, che è stato nominato Chief Operating Officer per l’Europa Enlarged di Stellantis e prenderà il posto di Maxime Picat.

Opel: il brand tedesco dal 1° giugno 2022 avrà un nuovo CEO

Hochgeschurtz ha assunto la posizione di CEO di Opel/Vauxhall il 1° settembre 2021. Durante questo periodo ha dato ulteriore impulso all’offensiva di elettrificazione e digitalizzazione di dei due brand.

Xavier Chereau, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Opel e Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis, ha detto che Florian Huettl è un leader affermato nelle vendite e nel marketing. Continuerà il percorso intrapreso con successo da Opel/Vauxhall. Entrambi i marchi tradizionali hanno una posizione molto speciale all’interno di Stellantis. Opel è l’unico marchio tedesco e Vauxhall l’unico britannico del gruppo. Huettl continuerà a lavorare a stretto contatto con Hochgeschurtz in futuro.

Florian Huettl è responsabile delle vendite e del marketing di Opel/Vauxhall dal 1° marzo 2022. Il suo successore in questa posizione sarà nominato in un secondo momento. il 45enne ha ricoperto diverse posizioni di rilievo in Stellantis e nel Gruppo Renault. Negli ultimi 20 anni ha maturato esperienze internazionali nel Regno Unito, Francia, Svizzera e Russia. Ha conseguito una laurea in International Business Management presso l’Università di Scienze Applicate di Bergisch-Gladbach.

Uwe Hochgeschurtz, invece, ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1990 presso Ford, prima di entrare in Volkswagen nel 2001 e in Renault nel 2004. Ha studiato economia aziendale in Germania (Wuppertal e Colonia), Regno Unito (Birmingham) e Francia (Paris Dauphine).