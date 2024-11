CEO Opel: “Difficile produrre veicoli elettrici sostenibili e convenienti al momento”

Non è un mistero, l’industria automobilistica europea sta affrontando un momento di grande difficoltà, poiché le auto elettriche provenienti dalla Cina, molto più economiche, stanno diventando una minaccia per i produttori del Vecchio continente. È per questo motivo che, d’altronde, l’Unione Europea ha introdotto delle tasse aggiuntive sui veicoli elettrici cinesi per cercare di proteggere i propri marchi. Florian Huettl, CEO di Opel, non ha nascosto la sua preoccupazione per il fatto che, il problema dei costi resta e resterà a lungo.

Secondo Huettl, a causa dei costi salariali ed energetici molto elevati in Germania, sarà difficilissimo produrre auto elettriche accessibili. Veicoli con un prezzo tra i 25.000 e i 30.000 euro, dunque, non sarebbe attualmente fattibile.

La produzione sta subendo operazioni di ristrutturazione un po’ ovunque, specie in Occidente. Per poter continuare a competere, Opel ha deciso di spostare la produzione di alcuni dei suoi modelli più popolari, come la Corsa e la Frontera, in paesi dove i costi di produzione sono decisamente più bassi.

Huettl ha sollecitato l’introduzione di un nuovo incentivo statale, almeno per quanto riguarda la Germania, per stimolare il mercato delle auto elettriche, che ha subito un forte calo nelle vendite, proprio a causa della decisione di non rinnovare tale bonus. Nonostante le difficoltà, però, Opel ha confermato l’intenzione di innovare, puntando sulla possibilità di offrire ai propri clienti una scelta tra motorizzazioni tradizionali e motori elettrici su tutti i suoi modelli, sia auto che veicoli commerciali.

Huettl ha anche dichiarato che Opel è “il primo produttore tedesco a offrire questa libertà di scelta”, inseguendo comunque la domanda per una mobilità più sostenibile. Tuttavia, la strada verso una vera transizione ecologica non è e non sarà affatto semplice. Secondo Huettl, il governo tedesco deve creare “politiche più chiare e stabili”, in modo da facilitare la crescita dell’infrastruttura che possa supportare la mobilità elettrica.

Le auto elettriche, secondo il CEO Opel, “sono la chiave per una mobilità futura sostenibile, grazie ai vantaggi che offrono in termini di riduzione dei costi di manutenzione, minore inquinamento acustico e un’esperienza di guida più fluida e silenziosa”. La sfida, però, resta ancora quella di competere con il mercato cinese, per cui servirebbe un impegno costante a livello politico ed economico.