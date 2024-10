Opel Corsa Elettrica premiata con il premio “Best in Class” 2025

Opel Corsa Elettrica delizia sia i clienti che gli esperti. La prova più recente è il premio “Best in Class” 2025 assegnato da Electricar in collaborazione con il New Mobility Institute. La giuria della rivista specializzata ha votato l’attuale bestseller di Opel al primo posto nella categoria “Miglior veicolo elettrico da città”.

“Miglior veicolo elettrico da città”: la rivista Electricar premia Opel Corsa Electric

Innanzitutto, la commissione composta da personalità del mondo economico, scientifico e dei media ha valutato tutte le proposte pervenute e ha individuato cinque finalisti per ciascuna categoria. Nella seconda fase, Opel Corsa Electric è emersa come vincitrice tra i veicoli elettrici da città. Patrick Dinger, capo del marchio Opel Germania, ha ritirato il premio dal caporedattore di veicoli elettrici Armin Grasmuck lo scorso fine settimana.

“Il premio ‘Best in Class’ significa che come casa automobilistica abbiamo fatto qualcosa di decisamente giusto: con Opel Corsa Electric, abbiamo sviluppato un prodotto che è ben accolto sia dagli esperti che dai clienti. Un prodotto che ha successo e che indica la strada verso una mobilità a prova di futuro e che risparmia risorse. Mille grazie alla giuria delle vetture elettriche e a tutti i partner Opel che ogni giorno suscitano entusiasmo per la Corsa”, ha affermato Patrick Dinger durante la cerimonia di premiazione all’Hockenheimring.

Le ragioni del duraturo successo della Opel Corsa Elettrica sono molteplici: colpisce per il suo design caratteristico che include il logo Opel Vizor, lo spazio per cinque persone e tecnologie all’avanguardia come i fari Intelli-Lux Matrix adattivi e antiriflesso, che rende ogni viaggio più rilassante e lo rende più sicuro. C’è anche divertimento di guida a zero emissioni locali in due versioni: con la Corsa Electric i clienti possono scegliere tra due livelli di prestazioni elettriche a batteria.

Con la trazione da 115 kW (156 CV) e la batteria da 51 kWh con la Opel Corsa electric si possono percorrere fino a 405 chilometri (secondo WLTP ) senza sosta per la ricarica; con il motore da 100 kW (136 CV) e la batteria da 50 kWh si possono percorrere fino a 357 chilometri (WLTP ) prima che il viaggio possa proseguire dopo una breve “pausa” – ad esempio quasi 30 minuti di ricarica presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW per l’80% della capacità della batteria.

Tutto ciò rende l’attuale generazione della piccola vettura Opel un bestseller. Opel Corsa è stata al vertice del suo segmento in Germania negli ultimi tre anni solari, in tutte le varianti di guida. Secondo le statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici, la Corsa ha nuovamente dominato il segmento nella prima metà del 2024 e si è classificata al primo posto anche tra le piccole auto elettriche a batteria.