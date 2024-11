Fiat Panda, in un libro il racconto dell’icona nata dal genio di De Benedetti e Giugiaro

Non c’è e non può esserci mai davvero fine per il racconto di un’icona che ha segnato la storia dell’automobile italiana ma anche la cultura di massa intorno al concetto di auto. Il titolo della nuova monografia di Francesco Patti, d’altronde, parla anche di lei, la Fiat Panda.

“Le vetture che hanno fatto la storia”, e non potrebbe esserci titolo più azzeccato per accompagnare la Fiat Panda. Quest’auto ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel panorama automobilistico, ma anche nella mobilità e persino nella società europea. La Panda, infatti, ha rappresentato un simbolo di rinascita per l’Italia e ha avuto un impatto significativo nell’economia del paese. Non stupisce che questa nuova idea, questo modello davvero “per tutti”, sia poi diventata un pilastro per Fiat.

Frutto del genio di Carlo De Benedetti e del leggendario designer Giorgetto Giugiaro, la Panda si è distinta per il suo design innovativo e la sua praticità. Nel contesto di un periodo difficile per Fiat, De Benedetti si avventurò nel collaborare con un grande personaggio come Giugiaro, nonostante le divergenze con la casa automobilistica.

Questa, infatti, fu una mossa decisiva, un incontro che avrebbe dato vita a un’automobile rivoluzionaria. De Benedetti, al tempo, chiese a Giugiaro una vettura essenziale, accessibile, pensata soprattutto per i giovani. È così che nacque la Panda, un’auto squadrata che non solo riduceva i costi di produzione, ma rappresentava anche un’idea di semplicità e funzionalità apprezzatissima per decenni.

La genialità di Giugiaro si manifestò anche nel design del frontale, dove una mascherina rovesciabile permise di riuscire anche a differenziare i modelli senza aumentare i costi. Il libro, che celebra questo capolavoro di design e innovazione, ripercorre la storia delle varie versioni della Panda. Per tutti gli appassionati, inoltre, c’è dell’altro: nel testo è presenta anche una guida dettagliata sulla manutenzione e il restauro di questo iconico modello. D’altronde, la Panda continua a essere amata e tenuta gelosamente in tutto il mondo.