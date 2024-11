Peugeot: ad ottobre il leone domina in un mercato auto importante

Una notevole performance commerciale che copre l’intera gamma ha permesso a Peugeot di essere il marchio più venduto nel mese di ottobre in Portogallo, sia nel mercato totale, sia nel mercato dei veicoli passeggeri, che nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e nel mercato dei BEV (dati ACAP). Con 2.472 unità vendute in ottobre, la casa del leone ha catapultato la sua leadership nel mercato totale portoghese (VP+LCV) ad una quota del 13,9% (a settembre era del 10,5%).

Peugeot è stata anche leader nelle vendite di autovetture, con 1.984 unità, pari ad una quota del 13,0% su questo mercato, un altro aumento significativo rispetto alla quota del 9,9% del mese precedente. Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali leggeri, PEUGEOT è stato anche il marchio più ricercato lo scorso mese. Ha consegnato 488 veicoli ai suoi clienti e ha chiuso il mese con una quota di mercato del 19,3% (rispetto al 13,7% di settembre).

Con una gamma 100% elettrica sempre più completa e tecnologicamente avanzata, Peugeot ha superato tutti i concorrenti, compresi i costruttori Premium, affermati nel mercato dei BEV ed è stato, per la prima volta quest’anno, il Marchio che ha venduto più auto 100% elettriche in Portogallo nel mese di ottobre . Sono state vendute 530 auto VP+LCV 100% elettriche (di cui 507 autovetture) che corrispondono alla leadership, sia nel mercato Total BEV che in quello Passenger BEV , rispettivamente con il 14,5% e il 14,6%.

Il ruolo di primo piano di Peugeot sul mercato portoghese non si riflette solo nelle sue performance commerciali. Il brand di Stellantis sta portando avanti un’offensiva senza precedenti di prodotti innovativi e tecnologie di elettrificazione, immettendo sul mercato i modelli che meglio rispondono alle esigenze dei diversi clienti. Avendo recentemente lanciato i nuovi E-3008 ed E-5008 e preparandosi a lanciare l’E-408 in Portogallo, è il marchio generalista con la gamma BEV più completa in Europa.

Rispecchiando l’innovazione del Marchio e la qualità dei suoi prodotti, la casa francese è anche il primo produttore europeo ad offrire una garanzia fino a 8 anni su tutta la sua gamma 100% elettrica. Riflettendo l’ottima accoglienza da parte dei portoghesi dell’intera gamma venduta dal Marchio, nel 2024 la leadership di Peugeot si ripete equamente nei tre mercati. Nel mercato VP+VCL nel suo insieme, il marchio ha venduto 22.362 unità, aumentando la sua quota di mercato di +0,2 pp all’11,2%.

Nei primi dieci mesi, Peugeot è anche la marca numero 1 nelle vendite di Autovetture con 17.841 unità vendute e una quota del 10,3% (+0,2 pp rispetto a settembre). Il marchio è leader anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri fino alla fine di ottobre, con 4.521 furgoni consegnati ai clienti, che rappresentano una solida quota di mercato del 17,3% (anche qui +0,2 pp rispetto a settembre).

Per quanto riguarda i singoli modelli, la 208, con 692 vetture e la 2008, con 580 unità, sono stati i due modelli più venduti in ottobre in Portogallo. Va sottolineato che i risultati del marchio si basano sul buon andamento dell’intera gamma. Completano la top 5 delle vendite Peugeot di ottobre il furgone di punta, il nuovo Partner (398 unità), 308 (379 unità) e il nuovo 3008 (191 unità). Da inizio anno, grazie all’ottima accoglienza da parte dei portoghesi, quattro modelli del leone hanno venduto più di 3.500 unità: la 2008 (6.116), la 208 (5.089), la nuova Partner (3.666) e la 308 (3.564).