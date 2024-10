Nuova Alfa Romeo MiTo: il suo ritorno farebbe felici gli alfisti più puri

Nuova Alfa Romeo MiTo è uno dei sogni proibiti di molti tra i fan del Biscione. Il suo ritorno, per il momento totalmente da escludere, farebbe felici anche gli alfisti più puri stanchi di SUV e crossover e desiderosi di avere in gamma berline, auto sportive e hatchback.

Un modello di questo tipo finirebbe ovviamente per affiancare il recente Alfa Romeo Junior nel segmento B del mercato auto che ancora in Europa registra risultati interessanti con il gruppo Stellantis presente nel segmento con vari modelli.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo MiTo che purtroppo non si farà

Una nuova Alfa Romeo MiTo per far sognare per davvero i fan e gli appassionati di Alfa Romeo dovrebbe però avere una caratteristica in particolare e cioè essere dotata di un motore a combustione.

Questo è quanto immaginato in un recente render dal famoso artista e creatore digitale Kleber Silva che dal Brasile con furore ha immaginato quello che potrebbe essere lo stile di una futura generazione di MiTo tenendo conto delle ultime novità estetiche della casa automobilistica del Biscione come si evince dal posteriore di questo modello ma anche dalla forma delle luci anteriori.

Si tratta insomma di una sorta di mix tra le vecchie Alfa Romeo e le nuove auto della casa milanese.

Eppure c’è stato un momento in cui in casa del Biscione si era pensato ad una nuova Alfa Romeo MiTo. Alla fine però si è deciso di tornare nel segmento B con un modello diverso e cioè Alfa Romeo Junior che come detto dall’ex CEO Imparato è l’erede di MiTo.

Molto probabilmente questa è la scelta più corretta anche se molti nostalgici in barba alle leggi del mercato avrebbe preferito vedere una nuova generazione del mitico modello piuttosto che un SUV elettrificato come nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese.

