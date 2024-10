Peugeot E-3008 e 3008 Plug-In Hybrid: il loro segreto dietro la grande autonomia

Peugeot E-3008 e 3008 Plug-In Hybrid sono due campioni in termini di autonomia elettrica: possono percorrere un elevato numero di chilometri tra una ricarica e l’altra senza generare emissioni. Le sue elevate prestazioni elettriche sono il risultato di una combinazione completa di tecnologie progettate per ottenere la massima efficienza e capacità energetica.

Peugeot E-3008 e 3008 PHEV: ecco gli aspetti fondamentali che permettono di ottenere il massimo dall’impianto elettrico

1. Piattaforma media STLA

Entrambe le versioni si basano sulla piattaforma modulare STLA Medium di Stellantis, appositamente progettata per veicoli elettrificati. Questa piattaforma consente l’integrazione di batterie ad alta capacità, che si traduce direttamente in una maggiore autonomia.

La Peugeot E-3008 può incorporare una batteria agli ioni di litio da 400 volt con una capacità utile fino a 96,9 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 700 km nel ciclo WLTP. Questo dato colloca la Peugeot E-3008 al primo posto in questa sezione rispetto alla concorrenza e consente di percorrere più di 15.000 km all’anno con sole due ricariche complete al mese. La Peugeot E-3008 supporta una potenza di ricarica fino a 160 kW su prese di corrente continua, che si traduce in un passaggio dal 20 all’80% della capacità della batteria di 96,9 kWh in meno di 30 minuti.

Nel caso della Peugeot 3008 Plug-In Hybrid, la piattaforma STLA Medium consente di abbinare un motore 1.6 turbo benzina da 150 CV e un motore elettrico da 125 CV (per una potenza combinata di 194 CV) insieme ad una batteria da 17,9 kWh di capacità utile. che le consente di omologare un’autonomia completamente elettrica fino a 87 km nel ciclo WLTP. La piattaforma STLA Medium, inoltre, non solo consente di ridurre al minimo le dimensioni della batteria, ma ottimizza anche lo spazio interno del veicolo, garantendo ai passeggeri il livello di abitabilità atteso da un SUV della sua categoria.

2. Aerodinamica

La PEUGEOT 3008 è un SUV con carrozzeria fastback che lo rende immediatamente riconoscibile. Con un coefficiente aerodinamico di 0,28 raggiunge un elevato livello di efficienza contro il vento. Anche l’abbassamento del tetto dal montante C e l’uso di uno spoiler flottante contribuiscono a ridurne la resistenza all’aria. I cerchi in lega da 19” o 20” hanno inoltre un disegno specifico in grado di ridurre le turbolenze nella parte inferiore del veicolo e migliorarne le prestazioni.

3. Materiali leggeri

Oltre a questi miglioramenti del design esterno, Peugeot ha incorporato materiali leggeri nella costruzione del veicolo per ridurne il peso senza compromettere la sicurezza o il comfort. Questa combinazione di leggerezza e aerodinamica garantisce un utilizzo più efficiente dell’energia, contribuendo a prolungare la vita utile della batteria e aumentando il range di autonomia tra una carica e l’altra.

4. Rigenerazione energetica

Un altro componente cruciale per massimizzare l’autonomia elettrica è la capacità di rigenerare energia attraverso il sistema frenante. Sia l’E-3008 che il 3008 Plug-In Hybrid sono dotati di un sistema di frenata rigenerativa regolabile, che consente al conducente di scegliere tra diversi livelli di intensità di rigenerazione (attivabili tramite i paddle dietro al volante; quello sinistro aumenta la rigenerazione e quello destro la diminuisce).

Al livello più basso, l’esperienza di guida è più vicina a quella di un veicolo con motore a combustione; mentre al livello più alto, il sistema converte una quota maggiore di energia cinetica in energia elettrica ogni volta che il guidatore toglie il piede dall’acceleratore o frena. Questa energia viene immagazzinata nella batteria, aumentando l’autonomia del veicolo, soprattutto negli ambienti urbani dove le fermate frequenti consentono di sfruttare appieno questa funzione.

5. Navigazione intelligente

La navigazione intelligente gioca un ruolo importante nella gestione dell’autonomia, soprattutto nei lunghi viaggi. Il navigatore TomTom dei Peugeot E-3008 e 3008 Plug-In Hybrid incorpora una funzione in grado di pianificare percorsi ottimizzati, suggerendo le fermate in base alla posizione dei punti di ricarica disponibili e allo stato della batteria in tempo reale. Questo sistema consente al conducente di anticipare le esigenze di ricarica, rendendo i lunghi viaggi più efficienti e silenziosi.

Lo smartphone è utile anche per sfruttare al massimo le prestazioni energetiche della Peugeot 3008 a emissioni zero, poiché l’app MyPeugeot consente all’utente di connettersi al veicolo e accedere a distanza a diverse funzioni, come l’avvio del precondizionamento termico, cosa che non solo aumenta il comfort, ma mantiene anche la batteria alla temperatura ideale quando il veicolo è collegato, il che aiuta a ottimizzare l’autonomia.

6. Controllo automatico della velocità intelligente

Il controllo automatico della velocità è un’altra caratteristica che aiuta a ottimizzare il consumo di energia. Questo sistema permette di mantenere una velocità costante, riducendo i consumi inutili che solitamente i repentini cambi di velocità generano. Inoltre, il cruise control è in grado di adattarsi alle condizioni del traffico, frenando o accelerando automaticamente per mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono, il che favorisce anche un utilizzo più efficiente della batteria.

7. Modalità di guida

Un altro aspetto degno di nota sono le diverse modalità di guida che consentono al conducente di adattare il comportamento del veicolo in base alle proprie esigenze. La modalità Eco punta a massimizzare l’efficienza energetica, limitando l’erogazione di potenza e coppia, oltre a regolare il funzionamento dell’aria condizionata; il tutto con l’obiettivo di massimizzare l’autonomia. La modalità normale offre un ottimo equilibrio tra prestazioni ed efficienza; La potenza e la coppia vengono leggermente ridotte quando il pedale dell’acceleratore viene premuto tra lo 0 e il 70%. La modalità Sport offre una guida più dinamica attraverso impostazioni specifiche del servosterzo, della risposta dell’acceleratore e del funzionamento del cambio.

8. Pneumatici

Per massimizzare l’efficienza del sistema elettrico, la casa del Leone ha equipaggiato la Peugeot E-3008 e la 3008 Plug-In Hybrid con pneumatici Michelin e.Primacy a bassa resistenza al rotolamento. Questi pneumatici, progettati per ottenere un avanzamento fluido, riducono lo sforzo che il motore elettrico deve compiere per spostare il veicolo, il che a sua volta riduce il consumo di energia e aumenta l’autonomia fino al 7%. Da nuovo, il pneumatico Michelin e.Primacy genera in media 2 kg/t di resistenza al rotolamento in meno rispetto alla concorrenza, il che rappresenta un miglioramento dell’autonomia fino al 7%.