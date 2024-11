Film Maserati: al cast stellare si aggiunge Jessica Alba

Dopo quelli su Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini, ecco ora il film sui fratelli Maserati, fondatori della nota casa automobilistica modenese. L’opera cinematografica, dal titolo “Maserati – The Brothers”, porta la firma produttiva di Andrea Iervolino, mentre la regia è affidata a Bobby Moresco.

In vista dell’avvio delle riprese, il cast si arricchisce di una nuova presenza importante: quella di Jessica Alba. La diva statunitense affiancherà, nelle riprese, personaggi del calibro di Anthony Hopkins, Michele Morrone e Andy Garcia. Si profila un lungometraggio di grande intensità, capace di raccontare con narrazione coinvolgente le vicende personali e imprenditoriali dei fratelli Maserati, che hanno avuto un ruolo importante nell’affermazione dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.

Ricordiamo che il marchio del “tridente” fece il suo debutto in società nel 1914, in un garage di Bologna, grazie all’iniziativa di Alfieri, Ettore ed Ernesto Maserati. Nel 1939, a cura dell’acquirente Adolfo Orsi, il trasloco a Modena, dove l’azienda ha mantenuto la sua sede fino ai nostri giorni. Poi altri passaggi di proprietà, con i trasferimenti nelle mani di Citroën, di Alejandro de Tomaso, di FIAT ed oggi di Stellantis.

Maserati, nella sua lunga storia, ha prodotto auto stradali e da corsa di grande carisma. Alcune di esse sono entrate nell’Olimpo della specie, per il loro fascino esuberante e per il tenore delle imprese sportive messe a segno sui campi di gara. Il “tridente” è stato presente anche in Formula 1, dove ha conquistato due titoli conduttori.

In tempi più recenti, le luci dei riflettori, in ambito agonistico, sono state guadagnate dalla MC12, con sei allori mondiali in classe GT1, nel combattuto ed eccitante campionato FIA GT, dove la versione da corsa della supercar emiliana, derivata dalla Ferrari Enzo, ha fatto valere in modo autoritario la sua legge, lasciando solo le briciole agli avversari.

Oggi Maserati non vive un momento felice sul piano commerciale, a dispetto di una buona line-up di prodotto. Il suo fascino, però, resta al top. Da questa solida base può partire un vigoroso rilancio del marchio. Anche il film sui fratelli Maserati potrebbe dare una piccola mano d’aiuto all’immagine aziendale, togliendo un po’ di polvere dal suo glorioso passato, non adeguatamente valorizzato dal management.

