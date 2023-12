Fatti veri dal film Ferrari di Mann, con Piero Ferrari | Video

La Ferrari, nel suo canale YouTube, ha appena pubblicato un interessante video che fa scoprire alcuni fatti e retroscena veri sul fondatore della mitica azienda emiliana, collegando le riflessioni al film “Ferrari” di Michael Mann. Protagonista dei fotogrammi è Piero Ferrari, con un’intervista esclusiva in cui approfondisce momenti rivoluzionari, incontri intriganti e curiosità di grande interesse sul suo leggendario padre, Enzo Ferrari.

In un fluire di emozioni e ricordi, il figlio del Commendatore viene interpellato su diversi temi, che regalano notizie di grande interesse per gli appassionati del “cavallino rampante“, consentendo di conoscere meglio alcuni aspetti storici e caratteriali di Enzo Ferrari. Si spazia dalla Mille Miglia (nucleo sportivo del film che in questi giorni viene proiettato in sala) agli aspetti familiari, con la voce e le emozioni di chi quelle storie le ha vissute dall’interno.

Screen shot da video FilmIsNow Movie Bloopers & Extras

La vittoria era lo scopo delle sfide del Commendatore, ma non ad ogni costo e soprattutto non mettendo a rischio la vita dei piloti. Spazio anche, nell’intervista, per i clienti famosi avuti dal marchio di Maranello. VIP affascinati dallo splendore delle sue creature automobilistiche, cui hanno consegnato ulteriori note di fascino per le connessioni glamour regalate ad esse. Un bel racconto, anche se breve, che consente di conoscere più da vicino il profilo umano di Enzo Ferrari, dalla voce del figlio. L’occasione, come dicevamo in apertura, è stata fornita dal recente film “Ferrari” di Michael Mann.

Questa pellicola, come riferito in altre occasioni, è la trasposizione cinematografica della biografia sul Commendatore scritta nel 1991 da Brock Yates. Di grande rilievo il cast, che ha in Adam Driver il principale protagonista, essendo l’interprete nel lungometraggio del fondatore della casa di Maranello. Fra le stelle di Hollywood presenti sul set, anche Penélope Cruz, Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O’Connell e Patrick Dempsey. Le riprese sono iniziate ad agosto 2022. Il primo trailer è stato offerto alla visione nel mese di agosto. Ora la pellicola è in sala. Prima del debutto tra il grande pubblico, una proiezione dell’opera era stata fatta all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.