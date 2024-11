Stellantis: crescita imponente ad ottobre in Messico

Stellantis in Messico ha registrato vendite per 7.416 unità nel mese di ottobre, in crescita del 24% rispetto a ottobre 2023. Il marchio leader nelle vendite è stato Ram. “I nostri recenti lanci sono stati accolti molto bene dai clienti, dimostrando che i nostri prodotti e servizi sono adeguati a soddisfare le esigenze dei consumatori e stanno attirando nuovi acquirenti verso i nostri marchi”, ha affermato Antonio Camalich, direttore delle vendite di Stellantis Messico.

Crescita del 24% per le vendite dei brand del gruppo Stellantis in Messico a ottobre

A proposito dei singoli brand di Stellantis segnaliamo che Alfa Romeo prosegue con un trend positivo registrando vendite per 45 unità, il miglior mese di ottobre come vendite in Messico nella sua storia. Alfa Romeo Tonale ha registrato il miglior mese di vendite dell’anno. Dodge ha riportato la vendita di di 1.291 unità. Dodge Attitude ha registrato l’immatricolazione di 720 unità, una crescita del 14% rispetto all’anno precedente, mentre Dodge Journey ha registrato la vendita di 526 unità. Dodge Durango ha immatricolato 28 unità.

FIAT ha registrato vendite pari a 512 unità. Fiat Pulse ha venduto 225 unità. Fiat Argo e Fiat Fastback hanno immatricolato rispettivamente 104 e 92 unità. Fiat Mobi ha immesso sul mercato messicano 86 unità. Jeep ha registrato consegne pari a 1.492 unità. Jeep Wrangler ha venduto 301 unità. Jeep Compass ha registrato consegne di 398 unità. Jeep Renegade ha registrato vendite di 320 unità. Da parte sua, la Jeep Grand Cherokee ha immatricolato 222 unità. Jeep JT ha venduto 165 unità e Wagoneer ha venduto 24 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot ha venduto 1.656 unità, il miglior ottobre di vendite della sua storia. Peugeot Partner ha registrato il miglior ottobre della sua storia con 634 unità vendute. Peugeot Rifter ha registrato il miglior ottobre di vendite con 319 unità. Peugeot 3008 e Peugeot Manager hanno venduto rispettivamente 138 e 88 unità, il miglior ottobre della loro storia. Anche Peugeot Expert ha riportato il miglior ottobre della sua storia.

Ram ha venduto 2.420 unità, con una crescita del 39% rispetto a ottobre 2023. Ram 700 ha registrato le migliori vendite di ottobre della sua storia con 1.081 unità. Ram 1200 prosegue con un ottimo andamento delle immatricolazioni facendo registrare 863 unità. Ram Heavy Duty e Ram Light Duty hanno consegnato ai propri clienti rispettivamente 280 e 189 unità. Dunque per Stellantis di certo un buon mese in Messico.