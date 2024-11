Fiat mantiene la leadership di mercato nel mese di ottobre in Brasile

Fiat in Brasile ha chiuso il mese di ottobre con innumerevoli motivi per festeggiare. Il marchio ha raggiunto la leadership nel mercato brasiliano da inizio anno e ha ripetuto l’impresa alla fine di ottobre. Il mese scorso, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 20,9% e 51.867 unità immatricolate, oltre 9.500 davanti al secondo posto.

Fiat ha ottenuto più di 51 mila immatricolazioni in Brasile nel decimo mese dell’anno

Inoltre Fiat ha registrato la presenza di tre modelli tra le dieci vetture più vendute nel mercato brasiliano: Strada, con 14.639 immatricolazioni, l’Argo con 9.265 unità vendute, il volume di immatricolazioni più alto dell’anno; e Mobi, con 6.505 veicoli venduti.

Nel mese di ottobre la Fiat ha celebrato la sua leadership anche in diversi segmenti, come quello dei pick-up. In questa categoria, il marchio mantiene il primo posto con una quota del 44,1% e 20.872 unità. Punti di forza per Strada, con una quota di mercato del 72,3% tra i B-pickup, e Toro, con il 44,7% nella categoria C-Pickup.

Nel segmento dei furgoni, i veicoli commerciali Fiat sono leader con 2.807 unità e una quota di mercato del 35%, con in evidenza Fiorino, al primo posto tra i B-Van, con 2.253 immatricolazioni e una quota del 73,5%, e Scudo al primo posto tra i D-Van, con 352 unità immatricolate e una quota del segmento pari al 29,9%.

Da inizio anno la Fiat ha mantenuto anche il titolo di campione delle vendite. Sono state 422.116 le unità immatricolate tra gennaio e ottobre 2024, con una quota di mercato del 21%, e oltre 101mila veicoli davanti al secondo posto. Il marchio è anche leader in tre categorie: berline (23,6%), camioncini (42,8%) e furgoni (37,7%).

Come già a ottobre, anche quest’anno Fiat ha piazzato tre modelli nella top 10 e Strada ha raggiunto un altro importante traguardo storico. Oltre ad essere il veicolo più venduto nel Paese, con 116.092 immatricolazioni e una quota di mercato del 5,8%, il pick-up ha raggiunto anche l’incredibile soglia di 2 milioni di unità immatricolate in Brasile dal suo lancio. Argo si è classificata al quinto posto con 73.742 unità immatricolate e Mobi al settimo posto con 56.183 unità immatricolate.