Fiat Argo, Cronos, Mobi, Pulse e Strada richiamate per problemi ai freni

Il gruppo Stellantis ha annunciato due campagne di richiamo per il mercato brasiliano. I richiami coprono praticamente l’intera gamma dei veicoli Fiat, tra cui Argo, Cronos, Mobi, Pulse e Strada. I problemi si concentrano nei freni e anche nel montante superiore della carrozzeria, nel caso del pick-up.

Il richiamo più grande riguarda tutti i modelli sopra menzionati. Il problema identificato riguarda il freno di stazionamento. Secondo le informazioni diffuse dal produttore torinese, esiste il rischio che l’attrezzatura non funzioni correttamente, il che significa che il veicolo finirebbe per muoversi da solo se si trova in pendenza. E se ciò accade, potresti finire per scontrarti.

Per risolvere il problema le vetture di Fiat dovranno essere sottoposte ad una procedura di controllo della leva. Se necessario, il componente verrà sostituito. Il servizio dovrebbe durare circa un’ora. L’altro richiamo annunciato dal gruppo riguarda solo i proprietari di Fiat Strada. Alcuni modelli di pick-up potrebbero avere problemi nel fissare le viti che fissano la colonna superiore del corpo. La principale casa automobilistica italiana sostiene che alcune vetture di questa serie potrebbero aver lasciato la fabbrica senza queste viti.

In entrambi i casi, i proprietari delle auto di Fiat devono fissare un appuntamento per l’assistenza direttamente presso la concessionaria. Maggiori informazioni possono essere ottenute chiamando il numero 0800 707 1000 o tramite il sito ufficiale di Fiat. Vedremo dunque se dal Brasile a proposito di questo richiamo che coinvolge quasi tutta la gamma della casa torinese arriveranno ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.