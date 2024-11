Nuova Lancia Ypsilon: il 60% dei clienti sono uomini

Nuova Lancia Ypsilon è il primo modello del nuovo corso di Lancia che ha l’importante compito di testare il terreno sul mercato per le prossime novità della casa piemontese e cioè la nuova Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta. La nuova generazione è in vendita da alcuni mesi e già una cosa sembra emergere in maniera piuttosto chiara e cioè che a differenza della precedente generazione non è un’auto per sole donne.

La nuova Lancia Ypsilon si conferma un’auto che piace molto anche agli uomini

Il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha dichiarato: “Ci sono alcuni dati che confermano la validità del percorso intrapreso. Ad esempio, il 60% dei nostri clienti si avvicina a Lancia per la prima volta, e molti provengono da altri marchi premium. Inoltre, il 60% di questi nuovi clienti è composto da uomini che apprezzano le dimensioni maggiori rispetto a una tradizionale city car, al punto da considerarla l’unica auto di famiglia”. Dunque sembra essere stato centrato il primo obiettivo di Lancia per la nuova Lancia Ypsilon e cioè quello di ampliare notevolmente il range di clienti interessati al suo acquisto.

Anche i numeri relativi all’edizione Cassina, limitata e di lancio, sono molto incoraggianti. “Una nuova Lancia Ypsilon su quattro venduta – ha aggiunto Napolitano – è una versione top di gamma Cassina, a conferma che il 25 per cento dei nuovi clienti Lancia sceglie il massimo in termini di eleganza, esclusività e comfort a bordo”. Infine ci sono buone notizie anche per quanto riguarda la versione elettrica che starebbe viaggiando a velocità doppia rispetto alle medie italiane nonostante la ritrosia di molti nel nostro paese ad adottare la nuova tecnologia.