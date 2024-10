Ferrari 296 Pista: sarà questo il suo design?

Ferrari 296 Pista è un render realizzato dal famoso designer automobilistico e creatore digitale Avarvarii per il sito Top Gear in cui viene immaginato come sarebbe una versione Pista della mitica super car del cavallino rampante che a quanto pare potrebbe realmente arrivare in futuro sulla falsariga di quanto accaduto con la Ferrari 488 Pista.

Ecco come potrebbe apparire una futura Ferrari 296 Pista

Ovviamente la base della futura Ferrari 296 Pista sarebbe la Ferrari 296 GTB, un’auto sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari dal 2021, progettata come erede della Ferrari F8 Tributo. Questa auto ha rappresentato il ritorno di un modello con motore V6 centrale, dopo la Dino 206 GT del 1968. Il nome “296 GTB” riflette la cilindrata del motore (2.992 cm³) e il numero di cilindri (6), mentre la sigla “GTB” indica “Gran Turismo Berlinetta”.

Ricordiamo che Ferarri 296 GTB ha già dato origine ad altre due versioni speciali: Assetto Fiorano e GTS. L’allestimento Assetto Fiorano della 296 GTB include l’impiego di fibra di carbonio per gli interni e gli esterni, insieme a ammortizzatori Multimatic ispirati alle competizioni GT. Inoltre, presenta nuove appendici aerodinamiche in fibra di carbonio sul paraurti anteriore, che consentono di generare fino a 10 kg di deportanza aggiuntiva.

La 296 GTS è la versione cabrio della 296 GTB, introdotta il 19 aprile 2022. È dotata di un tettuccio rigido pieghevole che si apre o si chiude in 14 secondi, funzionando anche a velocità fino a 45 km/h. Rispetto alla GTB, la GTS ha un peso superiore di 70 kg, dovuto ai rinforzi del telaio necessari per compensare l’assenza del tetto e ai meccanismi di azionamento.

Ovviamente una Ferrari 296 Pista sarebbe ancora più potente e ancora più votata alla pista rispetto alle versioni appena citate. vedremo dunque se davvero in futuro ci sarà spazio anche per questa versione del famoso modello del cavallino rampante.