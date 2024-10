Ferrari 250 GTL: all’asta a Londra un esemplare dell’elegante coupé

Una splendida Ferrari 250 GTL del 1964 sarà offerta alla tentazione dei collezionisti nell’asta di RM Sotheby’s in programma a Londra nella giornata di sabato 2 novembre. Si tratta di quella con telaio numero 5913. Frutto di un ottimo restauro, è una regina di bellezza, per le note travolgenti della sua eleganza.

Impossibile resistere al fascino di un mezzo del genere, ma la tentazione d’acquisto è un privilegio riservato a pochi eletti, in virtù delle cifre in ballo, che escono (abbondantemente) fuori dalla portata dei comuni mortali. Le stime della vigilia, infatti, si muovono in un range da 1.300.000 euro a 1.550.000 euro. Il clima in sala, durante la vendita, potrebbe spingere il valore di aggiudicazione verso numeri ancora più alti. Molto dipenderà dalla contesa fra i potenziali acquirenti. In casi del genere, infatti, l’intensità della febbre d’acquisto e la sua diffusione possono fare la differenza.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La Ferrari 250 GTL, ufficialmente nata come 250 GT berlinetta Lusso, offre una veste stilistica di sublime fascino, nata dall’estro di Pininfarina. Gli sforzi creativi furono tradotti in materia da Scaglietti. Il risultato? Una delle auto più glamour di tutti i tempi. La sua sportività non è estrema, ma si percepisce chiaramente, in una tela grafica improntata all’armonia espressiva. Sin dal debutto, avvenuto al Salone di Parigi del 1962, la GTL si è imposta nell’immaginario collettivo come una delle gran turismo più attraenti mai costruite.

Pensata come sostituta della 250 GT coupé, seppe coniugare meglio dell’altra le note della bellezza e del comfort. Il quadro prestazionale era particolarmente incisivo per i suoi tempi, specie tenendo conto della natura del prodotto, nato per ambiti diversi da quelli agonistici, anche se in gara l’auto in esame seppe dare graffianti dimostrazioni di forza.

A spingere la Ferrari 250 GTL provvede un motore V12 da 3 litri di cilindrata, che eroga 240 cavalli di potenza, a 7.500 giri al minuto. In totale il modello prese forma in sole 350 unità. Alcune di queste finirono nelle mani di personaggi noti al grande pubblico, come Steve McQueen. L’esemplare destinato a passare di mano nacque per il mercato statunitense, con carrozzeria in tinta Grigio Argento. Dopo alcuni passaggi di proprietà, torna ora sul mercato, per fare la gioia di qualche altro cultore del “cavallino rampante”. Nel 2019 a questa vettura è stata rilasciata la certificazione Ferrari Classiche con il relativo Red Book, che indica la presenza di telaio, motore, cambio e carrozzeria con numeri corrispondenti.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s