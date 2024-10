Alfa Romeo Junior protagonista di Mobility Expo 2024

Dal 25 al 27 ottobre, la splendida Palermo ha accolto il Mobility Expo 2024, un esclusivo evento curato dal mensile Sicilia Motori. L’evento si è svolto nell’incantevole cornice di Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, il più grande teatro lirico d’Italia e tra i maggiori in Europa. Tra i modelli esposti, spiccava la nuova Alfa Romeo Junior, una compatta sportiva che segna il ritorno del brand nel segmento B, disponibile in una versione ibrida da 136 CV e una completamente elettrica da 156 CV, entrambe progettate per unire elevate prestazioni a un minore impatto ambientale.

Alfa Romeo Junior è stata una delle principali attrazioni dell’evento

È importante sottolineare come questo evento in Sicilia rappresenti una delle tante tappe organizzate da Alfa Romeo per presentare al pubblico il nuovo modello, parte di un vero e proprio tour italiano che in ogni città attira un gran numero di visitatori e raccoglie giudizi entusiasti. A Palermo, infatti, dall’inizio dell’esposizione fino alle prime ore del 28 ottobre, l’affluenza è stata continua e straordinaria.

Alfa Romeo Junior ha conquistato una nuova generazione di appassionati grazie alla sua essenza sportiva e al carattere 100% Alfa Romeo. Tra le due versioni, la Junior Elettrica Speciale da 156 CV spicca per dotazioni e sportività, offrendo una guida unica e coinvolgente nel segmento. Il pubblico ha accolto con entusiasmo le prove su strada della Junior e degli altri modelli Tonale, Giulia e Stelvio, messi a disposizione dal dealer locale.

L’evento di Palermo, inoltre, ha presentato un’offerta speciale per Alfa Romeo Junior Ibrida, con una rata mensile di 250€. La partecipazione di Alfa Romeo al Mobility Expo evidenzia il suo impegno verso una mobilità sostenibile, mantenendo prestazioni e piacere di guida iconici del marchio.